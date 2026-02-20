Gitarre, Piano und Drums - viel Neues für Absolute 7

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Software-Drummers Groove Agent 6 hat Steinberg auch sein großes Software-Instrumente- und Plug-in-Bundle überarbeitet und bietet dieses ab sofort in Form von Steinberg Absolute 7 an.

Steinberg Absolute 7

Mit Steinberg Absolute 7 holt ihr euch ein vielfältiges Bundle auf den Rechner, das neben zahlreichen Software-Instrumenten auch Effekt-Plug-ins enthält. Laut Steinberg lassen sich mit den enthaltenen Instrumenten, Sounds und Loops orchestrale Scores, klassisches Songwriting, charttaugliche Pop-Produktionen oder auch elektronische Beats abdecken.

Insgesamt enthält die neue Version von Absolute 35 Instrumente, 194 GB Sound-Content und über 8.000 Presets. Neben den Steinberg-eigenen Softwares Cubase, Nuendo und Dorico lassen sich die Instrumente auch mit allen gängigen DAWs nutzen, es handelt sich hierbei also nicht um ein exklusiv mit Steinberg-Software nutzbares Paket.

Was ist in Steinberg Absolute 7 enthalten?

Wie eingangs bereits erwähnt, hat Steinberg parallel zu Absolute 7 die sechste Version des Groove Agent vorgestellt. Die neue Version gehört natürlich auch direkt zum Absolute-Bundle hinzu. Egal ob akustische oder elektronische Beats, Groove Agent 6 kann klanglich viel abdecken und bietet in der neuen Version nun eine Layering- und Replace-Funktion, neue Sounds sowie einen Pattern-Editor. Alle Informationen dazu findet ihr in unserer oben verlinkten News.

Ebenfalls neu in Steinberg Absolute 7 enthalten ist Soundiron von Axe Machine. Diese E-Gitarren-Library bietet rohe und verzerrte Sounds einer speziell angefertigten siebensaitigen Gitarre. Offene und gedämpfte Noten, Power-Chords, Harmonics, Scrapes, Greifgeräusche, integrierte Effekte und eine Auto-Strum-Funktion gehören zur Ausstattung von Axe Machine. Hier das Video dazu:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eine komplett andere Richtung bedient das ebenfalls neue Software-Instrument Etude. Dieses basiert auf dem Yamaha C3X Konzertflügel, aufgenommen in einem Raum, der laut Steinberg akustisch ganz auf Klavierklang ausgelegt ist.

Etude enthält 18 GB chromatische Samples, 12 Dynamikstufen, vier Mikrofonpositionen und einstellbare Resonanzen. All das soll perfekt zu Filmmusik, Klassik, Jazz und modernen Pop-Kompositionen passen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Orchestrale Klangfarben bietet The Orchestra Colors, ein weiteres neues Instrument des Absolute-Bundles. Neben Streicher-Unterlagen bekommen Nutzer hier Bläser-Ensembles und Chöre geboten, die sich allesamt intuitiv spielen lassen und man so schnell zu einem gut klingenden Ergebnis kommt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Neuheiten in Absolute 7::

Carrier 8: 100 neue Sounds für FM Lab

Colors LoFi Tape: LoFi-Sounds mit Layern und Vintage-Synthesizer & Co.

Verve: Felt-Piano

Fractured: neue Drum-Sounds für Backbone

Vintage Classics: neue Synthesizer-Sounds für Retrologue

Ansonsten gehört natürlich auch die aktuelle Version des Sampling- und Synthesizer-Instruments HALion 7 zum Bundle dazu. Sounds spielen, formen oder gänzlich neu erschaffen, all das kann das vielseitige Software-Instrument.

Steinberg Absolute 7 ist ab sofort zum Preis von 489,- Euro erhältlich. Updates von Version 6 kosten 99,99 Euro, Crossgrades von Falcon, Kontakt, Komplete oder Omnisphere kosten 399,- Euro. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.