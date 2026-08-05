Die Steinberg-Klassiker als VST3
Steinberg Classics jetzt als VST3 Bundle und weiterhin kostenlos
Steinberg Classics ist eine kostenlose Sammlung von fünf der allerersten VST-Plugins, die Steinberg jemals veröffentlicht hat – nun zum 30. Jubiläum des VST-Formats (eingeführt 1996) als VST3-Plugins neu aufgelegt. Die Plugins waren bereits seit Längerem als kostenlose Downloads verfügbar; das Update bringt ausschließlich VST3-Support, ohne neue Funktionen oder Engine-Änderungen.
Irgendwie herzerwärmend, dass die betagte Software ein Upgrade auf das neuste VST-Framwork erhält.
- Neon – Polyphoner subtraktiver Synthesizer, einer der weltweit ersten VA-Synthesizer überhaupt
- CS-40 – Polyphoner Synthesizer aus den frühen 2000ern für warme Pads, Leads und Vintage-Sounds
- LM7 – Sample-basierte Retro-Drum-Unit
- VB-1 – Bass-Instrument (Virtual Bass)
- Karlette – Vintage-Tape-Delay mit vier Replay-Heads, separaten Pan- und HF-Rolloff-Reglern sowie Host-Tempo-Sync
- ca. 40 MB Download, erfordert einen VST3-kompatiblen Host
- Zugang erfordert einen Steinberg-Account mit Newsletter-Anmeldung sowie den Steinberg Download Assistant
Die Classics auf YouTube
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Hmmmm, eigentlich eine feine Sache, 5 Plugins der ersten Stunde für lau zu bekommen. Dazu noch im VST3 Format. Brauche ich es? Eher nicht. Alt heißt bei Software meistens nicht unbedingt gut im Vergleich zu Hardware. Wobei ich zugeben muss, die Synthesizer klingen schon echt brauchbar, den Rest bräuchte ich nicht, sprich den uralten Drumsampler und das primitive E-Bass Imitat. Ich verwende die hochwertigen E-Bässe von NI schon kaum. Mal sehen, aber ich denke ich verzichte! Vermutlich geht der Download nur im Komplettpaket. Aber für Neueinsteiger, die Cubase neu haben (Promoversion etc.) und generell noch wenig Softwaresynthesizer, sollten hier definitiv zuschlagen. An Dom (siehe Video oben) sieht man ja das man schon etwas herausholen kann. Wie erwähnt besonders bei den Synthesizern. Übrigens hat mich echt überrascht, dass es VST-Plugins schon mitte der 90er gab. – Heftig! Ich war der Annahme, dass es erst um die 2004 rum anfing. Ebenso interessant das die GUI-Aufmachung schon so fortgeschritten war. So manches neues Plugin sieht in Vergleich oftmals schlechter aus. Kann man wirklich nicht verstehen…🤔
@Filterpad ich meine, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du die plugins nicht brauchst, warum schreibst du dann so viel darüber LOL?
tut mir leid, die hitze erhöht offenbar die reizbarkeit :)
klar braucht die teile absolut fast niemand mehr, aber wenn man noch alte projekte rumliegen hat die genau diese plugins verwenden ist das schon sehr praktisch :)
ich hätte es schöner gefunden wenn sie den vocoder zur freeware gemacht hätten :)
@manomym Ich bin so hin,- und hergerissen ob ich die runtergeladen soll. Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Hallo zusammen,
ich finde das auch prinzipiell prima, ganz egal wie die Qualität der Plugins sein mag. Und daher habe ich mir das natürlich auch bei Steinberg angesehen.
Allerdings bin ich dann doch über
> Zugang erfordert einen Steinberg-Account mit
> Newsletter-Anmeldung sowie den Steinberg
> Download Assistant
gestolpert. Es ist also „kostenlos“, aber ich muss mich für einen „Newsletter“ registrieren und dann auch noch irgendeine doofe Installationssoftware bei mir aufspielen?
Da ich selber kostenlose VST3-Plugins entwickle (die darüber hinaus auch noch OSS sind), weiß ich, wie das eigentlich laufen könnte: die Software-Suite ist ein ZIP-Archiv, das ich herunterlade und einfach in das Plugin-Verzeichnis auf meinem System entpacke. Fertig.
Mir ist schon klar, dass Steinberg/Yamaha ein Interesse haben, mich als registrierten Kunden in ihr Ökosystem zu ziehen, aber für im Wesentlichen 30 Jahre alte Plugins finde ich dieses Vorgehen schon gewagt.
Sorry, und auf meinem Rechner wird es für „kostenlose Plugins“ keine Lizensierungs- oder Installationssoftware geben, die dann nach Hause telefonieren will. Über die Registrierung könnte man vielleicht noch reden, aber auch das finde ich problematisch.
Dann eben ohne Steinberg.
Gruß
Fredi
@Fredi Ich habe damals mit dem »Neon« unter »Cubase 6« ein paar Tracks gemacht, kein Witz (hier fliegt noch irgendwo der Druckerport-Dongle herum). Die Cubase-Version war noch die vor der Umstellung auf den »SX«-Zweig; das muss also vor dem Jahr 2000 gewesen sein und vermutlich unter Windows 95. Das war witzig, zumal ich damals noch gar keine Software-Synthesizer besaß (das ging ja damals erst noch los).
Heute … nun ja. Für im Prinzip völlig veraltete Software, die man nur noch aus nostalgischen Gründen haben will so einen Zinober zu veranstalten … da gebe ich Dir Recht. Würde ich auch nicht machen. Arturia hat auch das »Arturia Software Center« zum Download der Software. Aber ohne Newletter und ohne Werbung in der Software und wirklich nur, um Updates zu erhalten. Das finde ich tatsächlich praktisch, weil es nicht nervt.
Mich hat diese Nachricht erfreut!😃
Damals war ich mit dem FXpansion Mysterion sehr aktiv! Meiner Meinung nach eine ansprechende Theremin-Kopie. Dieses simple, jedoch modulationsfreudige Ding konnte ich richtig gut einsetzen und habe die Intuivität der Modulation schon einige Male vermisst…🫣
Wenn Steinberg ein wenig nachlegt und dieses Mysterion hinzufügt, bin ich voll begeistert!😄
Lustige Aktion von Steinberg, mit Back to the Roots-VSTs. Sollten Musikmachende wieder Ideen mit den „alten“ VSTs produzieren, um das Musikalische besser erleben zu können?🤔
Ich erinnere: Die C64 Games hatten recht anspruchsvolle Tracks…