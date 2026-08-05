Hallo zusammen,

ich finde das auch prinzipiell prima, ganz egal wie die Qualität der Plugins sein mag. Und daher habe ich mir das natürlich auch bei Steinberg angesehen.

Allerdings bin ich dann doch über

> Zugang erfordert einen Steinberg-Account mit

> Newsletter-Anmeldung sowie den Steinberg

> Download Assistant

gestolpert. Es ist also „kostenlos“, aber ich muss mich für einen „Newsletter“ registrieren und dann auch noch irgendeine doofe Installationssoftware bei mir aufspielen?

Da ich selber kostenlose VST3-Plugins entwickle (die darüber hinaus auch noch OSS sind), weiß ich, wie das eigentlich laufen könnte: die Software-Suite ist ein ZIP-Archiv, das ich herunterlade und einfach in das Plugin-Verzeichnis auf meinem System entpacke. Fertig.

Mir ist schon klar, dass Steinberg/Yamaha ein Interesse haben, mich als registrierten Kunden in ihr Ökosystem zu ziehen, aber für im Wesentlichen 30 Jahre alte Plugins finde ich dieses Vorgehen schon gewagt.

Sorry, und auf meinem Rechner wird es für „kostenlose Plugins“ keine Lizensierungs- oder Installationssoftware geben, die dann nach Hause telefonieren will. Über die Registrierung könnte man vielleicht noch reden, aber auch das finde ich problematisch.

Dann eben ohne Steinberg.

Gruß

Fredi