Steinberg Cubase 12, Major DAW-Update

Was bringt Version 12?

Im Herbst des letzten Jahres verkündete Steinberg, dass die kommende Version von Cubase erst in diesem Jahr erscheinen wird. Und jetzt ist das Major-DAW-Update da. Über die Neuheiten von Version 12 berichten wir im folgenden Artikel.

Welche neuen Features bietet Steinberg Cubase 12?

MIDI Remote Integration

In vielen Tonstudios gehören MIDI-Controller seit Langem zum Equipment-Setup. In Version 12 von Cubase sollen diese nun einfacher eingebunden werden können. Basierend auf dem neuen Konzept der MIDI Remote Scripts erkennt Cubase externe Controller nun automatisch und weist die Bedienelemente den entsprechenden Parametern zu. Wenn es noch kein spezielles Skript für den Controller gibt, kann es mit dem MIDI-Controller-Oberflächen-Editor ganz einfach selbst erstellt werden. Verbinde Regler und Parameter anschließend bequem über den Zuweisungsassistenten.

VariAudio mit Skalen-Assistent

Ob zum kreativen Bearbeiten von Melodien oder zum Korrigieren der Tonhöhe von Aufnahmen ­­– mit dem Skalen-Assistenten hat man in Cubase zwei gute Pitch-Editing-Tools zur Hand. Skala festlegen, der Akkordspur folgen – oder man lässt sich vom Skalen-Assistenten die passende Tonskala vorschlagen. Tonhöhe quantisieren oder das Pitch Editing in VariAudio an dieser Skala einrasten. Tonhöhenbearbeitung war laut Steinberg niemals einfacher!

Audio in MIDI-Akkorde umwandeln

Mit Hilfe der neuen Funktion „Akkord-Events aus Audio erzeugen“ verschwimmen die Grenzen zwischen Audio und MIDI innerhalb Cubase 12 noch weiter. So lässt sich beispielsweise eine Audioaufnahme auf eine Akkordspur ziehen und Cubase erstellt die dazu passenden Akkordwechsel. Der Chord-Assistant gibt dazu auf Wunsch auch gleich Alternativen vor, sofern die Tonart nicht zum aktuellen Song passen sollte.

FX Modulator

Der neu hinzugekommene FX Modulator haucht euren Songs ab sofort neues Leben ein. Von klassischen Ducking-Effekten bis zu interessanten Rhythmus-Patterns bietet der FX Modulator viele neue Möglichkeiten, um kreativ zu werden. Eigene LFO-Schwingungsformen lassen sich erstellen und damit bis zu sechs Effektmodule gleichzeitig modulieren. Auf Wunsch könnt ihr den LFO auch per MIDI triggern. Auch der Einsatz von einem oder mehreren Sidechain-Eingängen ist möglich, so dass der LFO diesen Eingangssignalen folgt. Ab Werk bietet der FX Modulator bereits etliche Presets, die den Start erleichtern sollen.

Weitere Verbesserungen:

In Cubase 12 können ARA-Erweiterungen auf Spurebene hinzugefügt und alle Events innerhalb der Spur bequem bearbeitet werden

Der erweiterte Crossfade-Editor bietet mehr Steuerungsmöglichkeiten, neue Bearbeitungsvorgänge und ein erweitertes Editing

Neue Module für SuperVision: U.a. findet ihr hier nun VU-Meter, Spektrum-Keyboard, Phasen-Balance, Pegel- und Loudness-Histogram

Hier das offizielle Video zu Steinberg Cubase 12:

Wie bereits von Steinberg angekündigt, ist Cubase 12 die erste Software, die gänzlich ohne Hardware-Dongle auskommt. Bereits bei der Notationssoftware Dorico 4 hat Steinberg das neue Lizenzsystem eingeführt, entsprechend setzt auch Cubase 12 auf diese neue Art der Freischaltung und Nutzung. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Steinberg Cubase 12 ist ab sofort erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 579,- Euro für die Vollversion, das Update von Cubase 11 Pro kostet 99,99 Euro. Die kleineren Versionen Artist und Elements bekommt ihr für 329,- Euro (Update 79,99 Euro) bzw. 99,99 Euro (Update 29,99 Euro).