Steinberg Cubase 14, Digital Audio Workstation

Cubase 14 - was gibt es Neues?

Pünktlich zum Jahresende stellt Steinberg seine neue Version der DAW Cubase vor. Wir haben für euch zusammengefasst, was die Digital Audio Workstation Steinberg Cubase 14 zu bieten hat.

Steinberg Cubase 14

Cubase 14 gibt es weiterhin in den drei Standardversionen Elements, Artist und Pro. Die genauen Unterschiede zwischen den Versionen findet ihr hier.

ANZEIGE

Modulatoren

Mit den neuen Modulatoren in Cubase 14 bringt ihr allerhand Bewegung in eure Tracks. Die Zuweisung eines Modulators ist denkbar einfach. Innerhalb des Software-Instruments muss lediglich die Modulator-Sektion angezeigt, der gewünschte Modulator ausgewählt (beispielsweise LFO, Enevelope Follower, Shaper, Step Modulator, MacroKnob, ModScripter) und der Parameter angeklickt werden und schon ist der Modulator zugewiesen. Jeder Modulator lässt sich individuell einstellen und anpassen, so dass im Handumdrehen interessante Sounds entstehen können.

Die Modulatoren sind Cubase 14 Pro vorbehalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Pattern Sequencer

Ebenfalls neu ist der Pattern Sequencer, mit dem ihr mit nur wenigen Klicks Grooves und Beats programmieren könnt. Hier bekommen Nutzer die klassische 16-Step-Oberfläche geboten, über die intuitive Beats erstellt werden können. Dazu gibt es allerhand Parameter, die die erstellten Beats auflockern und variieren können.

Enthalten ist der Pattern Sequencer in der Pro- und Artist-Version.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Beats ex machina

Ebenfalls der Artist- und Pro-Version vorbehalten ist Beats ex machine, eine neue Drummachine, die neben der Erstellung eigener Drumsounds auch den Import von Samples ermöglicht. Pro Instrument lassen sich vier unterschiedliche Layer-Sounds anlegen, auf ein virtuelles 4×4-Pad legen und mit etlichen Effekten bearbeiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Effekte: Shimmer und Studio Delay

Mit „Shimmer“ und „Studio Delay“ bekommen die Artist- und Pro-Version von Cubase zwei neue Effekt-Plug-ins. Während „Shimmer“ für ätherische Atmos und verhallte Räume sorgen kann, soll das „Studio Delay“ von satten Echos bis hin zu experimentellen Soundscapes viel Raum für kreative Effekt bieten.

Neuer Noten-Editor

In Cubase 14 hält ein neuer Noten-Editor Einzug, der laut Steinberg auf Doricos neuester Technologie basiert. Enthalten ist dieser in allen drei Cubase Versionen. Für live eingespielte MIDI-Parts verspricht Steinberg hier ein sehr aufgeräumtes Notenbild, das bereits mit Artikulationszeichen versehen werden kann. Dazu bietet der Noten-Editor weitgehende Anpassungsmöglichkeiten – von der einfachen Melodiestimme bis hin zum kompletten Band- und Orchester-Arrangement.

Verbessertes Mixing

Im Hinblick auf die Mix Console verspricht Steinberg ein verbessertes Mixing eurer Tracks. So lässt sich der komplette Mixer nun im unteren Teil des Projektfensters mit samt allen wichtigen Bestandteilen wie Sends, EQs, Inserts usw. einblenden. Einzelne Kanäle lassen sich per Drag’n’Drop innerhalb der Mixers verschieben und auch dem MIDI-Editor hat man einige Verbesserungen spendiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Verbesserungen betreffen

Auto Filter

Underwater (Unterwasser-Effekt)

Media Bay (vorhören von Samples in der gewünschten Tonart)

Auswahlwerkzeug (das Auswahlbereich-Werkzeug wurde mit vielen neuen Funktionen und optimierten Workflows weiter verbessert)

64 Bit Dateiformat

Backup-Dateien werden jetzt in einem speziellen „Auto Saves“-Ordner gespeichert

Austausch von Projektdaten zwischen mehreren DAWs verschiedener Herstellern (DAWproject)

Zeitnah werden wir Cubase 14 genau unter die Lupe nehmen.

Steinberg Cubase 14 ist ab sofort erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 99,99 Euro für Cubase Elements, auf 329,99 Euro für Cubase Artist und auf 579,- Euro für Cubase Pro. Updates sind ab 29,99 Euro (Elements), 79,99 Euro (Artist) bzw. 99,99 Euro (Pro) erhältlich.