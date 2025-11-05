Cubase 15 - was gibt es Neues?
So langsam naht das Ende des Jahres 2025 und Steinberg nutzt die Phase vor den großen Cyberweek- und Black Friday-Deals zur Präsentation von Steinberg Cubase 15.
Steinberg Cubase 15
Steinberg Cubase 15 präsentiert sich mit einem überarbeiteten Expression-Maps-System, laut Entwickler eine komplett neue Generation der Artikulation. Das optimierte Setup und die tiefe Integration sowohl in den Key-Editor als auch in den Score-Editor sollen die Kontrolle der Artikulationen für VST-Instrumente verbessern, während die neue Attack-Kompensation für eine noch realistischere Performance sorgen soll.
Der Pattern Editor verfügt jetzt über einen neuen Pattern-Sequencer, mit dem sich melodische Pattern in monofonen oder polyfonen Modi realisieren lassen – inklusive Step-Input, Custom-Scales, Shape-Generatoren und weitreichendem Randomizer für innovative Sequenzen. Dazu gibt es neue Pattern-Bank-Presets mit Basslines, Leads, Akkorden und Arpeggios, die alle mit den neuen melodischen Modi des Pattern Editors realisiert wurden.
Die mit Version 14 eingeführten Modulatoren wurden in Cubase 15 um insgesamt sechs neue erweitert. Diese umfassen unter anderem den Random Generator, Sample & Hold und Wavefold LFO. Sollte Inspiration benötigt werden, helfen ab sofort 30 neue Chord-Pad-Presets – darunter spielfertige Voicings für Jazz, Soul, Pop und Indie.
Der neue Cubase-Hub soll nun einen leichteren Projektstart ermöglichen, mit anpassbaren Bereichen, Audio-Setup und Projektvorschau sowie diversen Such- und Filtertools. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wird einfacher, da das DAWproject-File-Format jetzt Sessions über alle Versionen von Cubase, Cubasis und weiteren unterstützten DAWs hinweg teilen kann, ohne die Projektstruktur zu opfern.
Remixing, Rebalancing und kreatives Sampling werden in Steinberg Cubase 15 jetzt durch KI-gestützte Separationstools verbessert. Mit diesen lassen sich aus bereits gemischten Audiodaten umgehend Stems extrahieren. Neue Automatisierungs-Shortcuts zeigen automatisch den zuletzt geänderten Parameter an und priorisieren diesen in der Auswahl. Dazu kommt ein vereinfachtes Menü für blitzschnelle Zugriffe und Editing-Prozesse, während sich Lautstärke und Pan direkt im Track-Controls-Bereich hinzufügen lassen. Für jeden Track-Typ lässt sich das Layout individuell anpassen, was in der Praxis schnellere Mix-Vorgänge und eine verbesserte Übersicht in komplexen Sessions ermöglicht.
Außerdem sorgen die Schnell-Export-Optionen dafür, dass Audio zeitsparender gerendert wird, was es laut Entwickler sogar ermöglicht, Bounces oder Vorschauen einfach mitten in der Session zu exportieren.
Erweiterte VST-Instrumente und Plug-ins
Die Cubase Drum Machine liefert ab sofort 40 neue moderne Drum-Kits aus den Bereichen Hip-Hop, Trap und Electro. Alle Kits sind vorkonfiguriert, individualisierbar und unmittelbar einsatzbereit.
Für noch mehr „Drum-Exzellenz“ in Cubase 15 sorgt der weiterentwickelte Groove Agent SE 6 mit skalierbarer Benutzeroberfläche, neuem Mixer und optimierten Effekten.
Vor allem Songwriter möchte Steinberg mit der Writing-Room-Synths-Kollektion ansprechen, die produktionsfertige Vintage-Synthesizer mit Lead-Sounds, Bässen, Pads uvm. bietet. Songstarter Packs bieten dazu genreübergreifende Loop-Packs und Samples.
Die Beta-Version der Omnivocal Vocal Synthese Engine eröffnet darüber hinaus eine neue Welt humanoider Gesangsstimmen. Mithilfe der Vokalsynthese von Yamaha singt Omnivocal die in den Key Editor eingegebenen Noten und Texte.
Neue Effekte in Steinberg Cubase 15
Die Effektpalette von Steinberg Cubase 15 wird durch das Plug-in UltraShaper erweitert, das die Dynamikbearbeitung mit Transient Shaping laut Steinberg auf ein neues Level hebt. Abgesehen davon sorgen Clip Limiting und EQ Sculpting dafür, dass der Sound den letzten Schliff erhält.
Noch mehr Flexibilität bei der Klangbearbeitung bietet der PitchShifter, der kreative und korrigierende Tonhöhenverschiebungen in Echtzeit mit Formant-Erhaltung, Sättigungs-Modi, Stereo-Entkopplung und einem riesigen Bereich von ± 24 Halbtönen ermöglicht.
Alle Standard-Effekt-Plug-ins von Steinberg Cubase 15 unterstützen jetzt auch eine Skalierung der Benutzeroberfläche, sodass sie sich auch bildschirmfüllend oder an der Stelle verwenden lassen, an der sie bestmöglich passen, ohne die visuelle Übersichtlichkeit darunter leiden zu lassen.
Weitere neue Features findet ihr am Ende dieser News.
Steinberg Cubase Pro 15, Cubase Artist 15 und Cubase Elements 15 sind ab sofort erhältlich und kosten 549,- € (Pro), 319,- € (Artist) bzw. 98,- € (Elements). Dazu bietet Steinberg diverse Update/Upgrade-Preise an.
Die neuen Features von Steinberg Cubase 15 im Überblick:
- Verbesserte Expression Maps mit weitgehender Editor-Integration und vielen Verbesserungen beim Workflow [Pro]
- Stem-Trennung mit KI-Power zum Extrahieren von Stems für Remixing-, Sampling- und Editing-Prozesse [Pro]
- Neue Modulatoren bieten ein erweitertes Sounddesign-Toolkit [Pro]
- UltraShaper Kompressor mit automatischer Kompensation, EQ, Limiter, Transientenkontrolle und EQ-Shaping [Pro]
- Melodic Pattern Sequencer zum Kreieren von Melodie-Pattern mit Zufallsgenerator, Skalen, Step-Eingabe und mehr [Pro • Artist]
- PitchShifter für Echtzeit-Tonhöhenverschiebung um ± 24 Halbtöne, mit Formantkontrolle, Sättigung und Stereolink-Entkopplung [Pro • Artist]
- Writing Room Synths mit innovativen Presets, inspiriert durch authentische professionelle Songwriting-Studios [Pro • Artist]
- 40 neue Drum-Machine-Kits mit zusätzlichen modernen Beats und Grooves [Pro • Artist]
- Optimierungen für schnellere und einfachere Automatisierungsabläufe [Pro • Artist • Elements]
- Neugestalteter Start-up-Hub mit Previews, Filtern und Audio-Set-up-Tools [Pro • Artist • Elements]
- Genreübergreifende neue Sound- und Loop-Packs, die dich schnell zu frischen Ideen führen [Pro • Artist • Elements]
- 30 neue Chord-Pads-Presets, die dich mit sofortigen Ideen für Akkordfolgen versorgen [Pro • Artist • Elements]
- Omnivocal (Beta) nutzt Yamahas Stimmensynthese, um im Key Editor eingegebene Texte und Noten zu singen. [Pro • Artist • Elements]
- Native macOS-Vollbildunterstützung [Pro • Artist • Elements]
- Lautstärke und Panorama direkt zur Track-Steuerung hinzufügen [Pro • Artist • Elements]
- Verbessertes DAWprojekt zum einfachen Austausch von Projekten zwischen allen Versionen von Cubase, Cubasis und anderen unterstützten DAWs [Pro • Artist • Elements]
- Groove Agent SE 6 mit neuer Benutzeroberfläche, Mixer und Effekten für vereinfachte Drum-Programmierung [Pro • Artist • Elements]
- Der verbesserte Sampler Track ermöglicht das sofortige Austauschen von Samples während des Betriebs dank der integrierten MediaBay-Browserfunktion. [Pro • Artist • Elements]
- Alle integrierten Effekt-PlugIns verfügen jetzt über eine individuell skalierbare Benutzeroberfläche. [Pro • Artist • Elements]
- Pinch to Zoom in macOS für einfaches Zoomen in der Zeitleiste [Pro • Artist • Elements]
- Bounce Audio schnell mit überarbeiteten Exportmöglichkeiten [Pro • Artist • Elements]
- Aktualisierter Score Editor mit neuen Tools und optimierten Workflows für kreative Notation [Pro • Artist • Elements]
Dann werde ich auch hier wieder zuschlagen. Es wurde tatsächlich schneller veröffentlicht als angenommen. Haben wir doch erst den 5. November. So früh war es glaub noch nie! Erste Überraschung nach lesen des Artikels: Ein skalierbarer Groove Agent? Kann mich bitte jemand wecken? Ich bin gespannt nach dem Kauf was mich erwartet!
Gerade das Video zum erweiterten Pattern Editor geschaut und bin sold! Genau das hab ich mir für 15 gewünscht. Super, dass Steinberg hier auf das Feedback der User eingeht.
Mehr Modulatoren sind auch willkommen. Hoffe, es ist nicht wieder so arg verbuggt.
Ja, das geht voll in die richtige Richtung! Jetzt schlägt Yamaha endlich mit nem Vocaloid-Abklatsch zu. Damit kann man mal schnell voc-ideen umsetzen… Bravo.
Vieles, was lange auf meiner Wunscchliste stand. Kauf hat sich schon jetzt gelohnt.😎
@CDRowell Nimm es mir nicht übel CDRowell, aber das ist die Vollkatastrophe aller maximalen Vollkatastrophen. Nicht das Tool OmniVocal in technischer Hinsicht, sondern: was kann man noch glauben in der Musik? Singt eine reale Person oder nicht? Interessiert vielleicht niemanden, aber mich schon! 👏
@Filterpad Mich interessiert es auch sehr!
Es wird noch dauern, bis die im Studio eingesetzten KI auf der Bühne sieht.
Leider ist mit Suno V5 klar, wohin es geht….
Mir ist jeder vocale „Patzer“ lieber als eine Maschine, die anscheinend perfekt alles intoniert… auch bei life-performances mag ich keine „Boney-M“ Effekte…
Boa, die Fature Liste ist so lang und denke nun ist es an der Zeit mal Logic zumindest für neue Produktionen zur Seite zu legen. Die Notenimportierung von Dorico funktioniert bereits so gut, dass mich allein dieses Feature überzeugt. Bin auf die neuen Werkzeuge gespannt. Die Stem Separierung ist nun auch deutlich verbessert. Dass Cubase die Vocal Align Funktion hat, fand ich als Logic User immer schon beneidenswert, sowas vermisse ich in Logic. Einzig der Session Player ist in Logic schon sehr nützlich. Mit Omni Vocal hat Steinberg ebenfalls ein As um Ärmel. Eigentlich sind alle Features mega nützlich. Bin etwas enttäuscht von der Pitchfunktion in Logic (umständlich und buggy, wenn man sie zurücknehmen will), da erhoff ich mir von Cubase 15 schon deutlich bessere Performance. Ich bin dabei.
@iOwner Komisch, STEM-Separation Spectralayer Pro von Steinberg ist deutlich besser… vorher gab es ne abgespekte Version davon in CB enthalten oder?
Das sind schon krass viele Neuigkeiten und vor allem signifikanten Veränderungen, nicht nur irgendwelche Add-Ons. Liest sich erstmal gut, die Praxis wird es zeigen.
Da hat man ordentlich Arbeit reingesteckt. Kein Wunder, dass Wavelab bislang kein Update erfahren hat. Man hat wohl Cubase in der Entwicklung bevorzugt und portiert Neues nun hoffentlich auch in WL. Stem Separation wäre da besonders wertvoll…
@Marco Korda 😂 Wavelab ist so ziemlich die überbewerteteste Audiobearbeitungs-App, die ich kenne. Überfrachtet, GUI wenig ordentlich und boah: kompliziert, kein Wunder, dass da keine Energie reingesteckt wird… Braucht m.E.n. für den von mir abgezogenen Kostenstand einen Totalreset!
🫣
Wow. Das wird die erste Version sein, die ich auslasse.
Der Startup Hub ist mir keine 99.- wert.