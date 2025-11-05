Cubase 15 - was gibt es Neues?

So langsam naht das Ende des Jahres 2025 und Steinberg nutzt die Phase vor den großen Cyberweek- und Black Friday-Deals zur Präsentation von Steinberg Cubase 15.

Steinberg Cubase 15

Steinberg Cubase 15 präsentiert sich mit einem überarbeiteten Expression-Maps-System, laut Entwickler eine komplett neue Generation der Artikulation. Das optimierte Setup und die tiefe Integration sowohl in den Key-Editor als auch in den Score-Editor sollen die Kontrolle der Artikulationen für VST-Instrumente verbessern, während die neue Attack-Kompensation für eine noch realistischere Performance sorgen soll.

Der Pattern Editor verfügt jetzt über einen neuen Pattern-Sequencer, mit dem sich melodische Pattern in monofonen oder polyfonen Modi realisieren lassen – inklusive Step-Input, Custom-Scales, Shape-Generatoren und weitreichendem Randomizer für innovative Sequenzen. Dazu gibt es neue Pattern-Bank-Presets mit Basslines, Leads, Akkorden und Arpeggios, die alle mit den neuen melodischen Modi des Pattern Editors realisiert wurden.

Die mit Version 14 eingeführten Modulatoren wurden in Cubase 15 um insgesamt sechs neue erweitert. Diese umfassen unter anderem den Random Generator, Sample & Hold und Wavefold LFO. Sollte Inspiration benötigt werden, helfen ab sofort 30 neue Chord-Pad-Presets – darunter spielfertige Voicings für Jazz, Soul, Pop und Indie.

Der neue Cubase-Hub soll nun einen leichteren Projektstart ermöglichen, mit anpassbaren Bereichen, Audio-Setup und Projektvorschau sowie diversen Such- und Filtertools. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wird einfacher, da das DAWproject-File-Format jetzt Sessions über alle Versionen von Cubase, Cubasis und weiteren unterstützten DAWs hinweg teilen kann, ohne die Projektstruktur zu opfern.

Remixing, Rebalancing und kreatives Sampling werden in Steinberg Cubase 15 jetzt durch KI-gestützte Separationstools verbessert. Mit diesen lassen sich aus bereits gemischten Audiodaten umgehend Stems extrahieren. Neue Automatisierungs-Shortcuts zeigen automatisch den zuletzt geänderten Parameter an und priorisieren diesen in der Auswahl. Dazu kommt ein vereinfachtes Menü für blitzschnelle Zugriffe und Editing-Prozesse, während sich Lautstärke und Pan direkt im Track-Controls-Bereich hinzufügen lassen. Für jeden Track-Typ lässt sich das Layout individuell anpassen, was in der Praxis schnellere Mix-Vorgänge und eine verbesserte Übersicht in komplexen Sessions ermöglicht.

Außerdem sorgen die Schnell-Export-Optionen dafür, dass Audio zeitsparender gerendert wird, was es laut Entwickler sogar ermöglicht, Bounces oder Vorschauen einfach mitten in der Session zu exportieren.

Erweiterte VST-Instrumente und Plug-ins

Die Cubase Drum Machine liefert ab sofort 40 neue moderne Drum-Kits aus den Bereichen Hip-Hop, Trap und Electro. Alle Kits sind vorkonfiguriert, individualisierbar und unmittelbar einsatzbereit.

Für noch mehr „Drum-Exzellenz“ in Cubase 15 sorgt der weiterentwickelte Groove Agent SE 6 mit skalierbarer Benutzeroberfläche, neuem Mixer und optimierten Effekten.

Vor allem Songwriter möchte Steinberg mit der Writing-Room-Synths-Kollektion ansprechen, die produktionsfertige Vintage-Synthesizer mit Lead-Sounds, Bässen, Pads uvm. bietet. Songstarter Packs bieten dazu genreübergreifende Loop-Packs und Samples.

Die Beta-Version der Omnivocal Vocal Synthese Engine eröffnet darüber hinaus eine neue Welt humanoider Gesangsstimmen. Mithilfe der Vokalsynthese von Yamaha singt Omnivocal die in den Key Editor eingegebenen Noten und Texte.

Neue Effekte in Steinberg Cubase 15

Die Effektpalette von Steinberg Cubase 15 wird durch das Plug-in UltraShaper erweitert, das die Dynamikbearbeitung mit Transient Shaping laut Steinberg auf ein neues Level hebt. Abgesehen davon sorgen Clip Limiting und EQ Sculpting dafür, dass der Sound den letzten Schliff erhält.

Noch mehr Flexibilität bei der Klangbearbeitung bietet der PitchShifter, der kreative und korrigierende Tonhöhenverschiebungen in Echtzeit mit Formant-Erhaltung, Sättigungs-Modi, Stereo-Entkopplung und einem riesigen Bereich von ± 24 Halbtönen ermöglicht.

Alle Standard-Effekt-Plug-ins von Steinberg Cubase 15 unterstützen jetzt auch eine Skalierung der Benutzeroberfläche, sodass sie sich auch bildschirmfüllend oder an der Stelle verwenden lassen, an der sie bestmöglich passen, ohne die visuelle Übersichtlichkeit darunter leiden zu lassen.

Weitere neue Features findet ihr am Ende dieser News.

Steinberg Cubase Pro 15, Cubase Artist 15 und Cubase Elements 15 sind ab sofort erhältlich und kosten 549,- € (Pro), 319,- € (Artist) bzw. 98,- € (Elements). Dazu bietet Steinberg diverse Update/Upgrade-Preise an.

