Neue Features und zwei neue Pianos

Seit unserem Test von Cubasis 3 hat sich einiges getan. Seit heute steht die iOS- und Android-DAW in einer neuen Version zur Verfügung und wir verraten euch in dieser News, was Steinberg Cubasis 3.8 Neues zu bieten hat.

Zusammen mit Cubasis 3.8 stellt Steinberg die zwei AUv3-kompatiblen Piano-Modelle

Verve und Etude für iPhone und iPad vor. Verve und Etude sind über Cubasis-In-App-Käufe auch für Android verfügbar.

Was bietet die DAW Steinberg Cubasis 3.8?

Für Version 3.8 hat Steinberg die Auswahl der Amps und Stompbox-Effekte erweitert und bietet mit den neuen Suiten Amp Rack und Bass Amp ab sofort eine größere Auswahl. Dank der zahlreichen Presets und der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten soll sich hiermit im Handumdrehen der passende Sound finden lassen.

Für die passende Stimmung der Instrumente gibt es außerdem einen neuen Tuner mit einfachen und

erweiterten Benutzermodi, schneller Ansprache und intuitiven Einstellmöglichkeiten.

Weitere Neuheiten in Cubasis 3.8 sind Bluetooth-Audioaufnahme, die Auswahl von Audio Ein-/Ausgabegeräten sowie die Unterstützung für den Import und Export von Tempo- und

Taktart-Spurdaten in MIDI-Dateien, wodurch es noch einfacher wird, Timing und Struktur

über Apps und Geräte hinweg beizubehalten.

Mit einem Hochformatmodus, Fenster-Apps und der noch mehr Flexibilität bietenden Unterstützung externer Displays, bietet Steinberg Cubasis 3.8 für die mobile Musikproduktion insgesamt nun deutlich mehr Features.

Verve und Etude für iPhone und iPad

Bei Verve handelt es sich um ein Felt-Piano, dessen Sound laut Steinberg für eine „ultrapräzise und konsistente Anschlagsdynamik“ gesampelt wurde. Warme und intime Klänge werden durch cinematische Sounds ergänzt, die mit Metall, Glas, Trockeneis, elektromagnetischen Feldern und Orchesterstreichern erzeugt wurden.

Das zweite Piano namens Etude basiert auf dem Konzertflügel C3X von Yamaha. Dieser wurde für maximale Klangfülle und dynamischen Realismus in einem speziell akustisch optimierten Raum aufgenommen.

Beide Piano-Apps lassen sich sowohl in Cubasis, als auch in allen anderen AUv3-kompatiblen DAWs nutzen. Nutzer von Cubasis können ohne zusätzliche Kosten auf eine weitere Cubasis-Plug-in-Version des Instruments zugreifen.

Iconica Sketch für iPhone und iPad

Die App Iconica Sketch App wurde auf Version 1.1 aktualisiert und bringt in diesem Zug praktische Verbesserungen und Fixes. Neben voller Kompatibilität mit iOS 26 auf iPhone und iPad, brauchen Nutzer der Standalone-Version sowie des Cubasis-Plug-ins die entsprechenden Inhalte nun nicht mehr

doppelt installieren.

Steinberg Cubasis 3.8 ist ab sofort im Apple App Store zum Preis von 59,99 € erhältlich. Über den Google Play Store ist Cubasis 3.8 für 29,99 € verfügbar. Für Nutzer von Cubasis 3 ist das Update kostenfrei.

Verve und Etude können für iOS je einzeln über den Apple App Store zum Preis von 19,99 € und für Android über Cubasis als In-App-Kauf erworben werden.

Die Einführungsangebote gelten vom 17. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026. In

diesem Zeitraum gibt es Cubasis mit einem Rabatt von 40 % und ausgewählte In-App-Käufe mit bis zu 50 % Rabatt. Verve und Etude sind um 20 % reduziert.