@oldwired Ich habe noch einige Produkte von Xils Lab auf dem Steinberg eLicenser.

Laut Angaben in den FAQs auf der Homepage von Xils Lab besteht die Möglichkeit, diese auf iLok zu transferieren. Ich zitiere mal 🙂:

Can I swap a license from eLicenser to iLok ?

Following recent announcement from Steinberg, saying that they won’t sustain the eLicenser technology anymore, we are offering a free swap to iLok for all eLicenser products

If you wish to do so, contact us, we will do manually the change and send you new iLok codes

Habe das für meinen Fall mal angefragt, mal sehen ob es klappt!