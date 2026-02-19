Version 6 des Software-Drummers
Steinberg veröffentlicht eine neue Version seines Software-Drummers! Steinberg Groove Agent 6 ist ab sofort erhältlich und bietet neue Sounds, frische Drumkits und neue Bearbeitungs- Tools.
Steinberg Groove Agent 6
Die neueste Version des Software-Drummers von Steinberg ergänzt das Software-Instrument um die Möglichkeit, Kicks, Snares und Toms zu layern oder zu ersetzen. Ebenso bietet die Software ein brandneues Punch-Kit, einige neue Akustik-Kits und einen frischen Pattern-Editor, um schnell und einfach Grooves zu produzieren.
Neue Sounds und Kits
Innerhalb des Acoustic Agents bietet Groove Agent 6 eine Layering- und Replacement-Funktion für Kicks, Snares und Toms. Mit 47 hinzugekommenen Akustik-Kit-Elementen – 24 Snares, 15 Kicks und acht Toms in verschiedenen Größen und Materialien – ist es laut Hersteller nun einfacher denn je, den passenden Sound zu kreieren. Mehr Punch für die Kick, eine zweite Snare zum layern oder einfach ein paar klanglich alternative Toms? All das soll mit der neuen Funktion im Handumdrehen möglich sein.
Das neue Punch-Kit des Steinberg Groove Agent 6 liefert den natürlichen Sound eines „Tama Starclassic Bubinga“-Kits. Es umfasst 24 neue Presets inklusive Intros, Outros und mehreren Groove-Variationen sowie jeweils mit eigenen Mix- und MIDI-Stilen.
Weitere neue Drum-Sounds und Patterns erhalten Käufer des Groove Agent 6 mit Color-Punch, einer Auswahl an Kicks, Snares, HiHats und Percussion-Sounds, speziell entwickelt für moderne Pop-Produktionen. Color-Punch wurde für die nahtlose Integration mit Synths, Basslines und Vocal-Hooks konzipiert.
Neue Tools und ein überarbeitetes Interface
Beat-Produzenten profitieren vom neuen Pattern-Editor, der für die einfache, aber flexible Programmierung komplexer Beats optimiert wurde. Jedes Pad verfügt nun über einen eigenen Kanal, integrierte Zufalls- und euklidische Step-Generatoren, die zu neuen Ideen inspirieren.
Das Mixer-Panel wurde überarbeitet und in den unteren Bereich der Benutzeroberfläche integriert. Es lässt sich aber auch ausdocken oder in einem eigenen Fenster öffnen. Kits und Mixer-Einstellungen können nebeneinander bearbeitet werden und für alle Agent-Typen steht für eine unkomplizierte Feinabstimmung ein einheitlicher Mixer- und Effekt-Editor zur Verfügung.
Über die neue, kontextsensitive MediaBay gestaltet sich die Suche nach Sounds nun etwas einfacher: Die Ergebnisse werden automatisch nach dem individuellen Workflow des Nutzers gefiltert, sodass sich das Auffinden von Sounds und Samples jetzt noch einfacher und zielgerichteter gestaltet.
Alle Funktionen von Groove Agent 6 profitieren von der neu gestalteten und von -50 % bis +100 % skalierbaren Benutzeroberfläche, die speziell für eine Single-Slot-Verwendung optimiert wurde.
Dank einer größeren Acoustic-Agent-Oberfläche, einem verbesserten Bearbeitungsbereich und personalisierbaren Symbolleisten lässt sich Groove Agent außerdem besser an individuelle Workflows anpassen.
Steinberg Groove Agent 6 bietet darüber hinaus zahlreiche neue und erweiterte Features:
- Shaper-Modus mit Pinsel-, Stift- und Radiergummi-Tools für intuitives Zeichnen und
Verfeinern von Hüllkurven
- Fünf neue Effekte: Auto Gain Compressor, Fuzz Distortion, Bit Crusher, Clipper und
Studio EQ 24
- Die Stimmung von Drum-Samples lässt sich mit einem einzigen Klick überprüfen und an
die Tonart des Songs anpassen.
- Ein neuer Spektralalgorithmus im Warp Mode macht es möglich, Drum- oder
Melodiesamples synchron zum Projekttempo oder zu Beats abzuspielen.
- Jedes Kit-Preset bietet jetzt eine Vorschau, die sich automatisch an das Tempo des
Tracks anpasst.
- Hardware-Mapping für E-Drum-Kits mit Presets für eine Reihe von Herstellern
Groove Agent 6 ist ab sofort zum Preis von 159,- Euro im Handel erhältlich. Updates werden exklusiv über den Steinberg Online Shop angeboten.
Kunden, die Groove Agent 5 ab dem 22. Januar 2026 aktiviert haben, profitieren im Rahmen der Grace Period von einem entsprechend kostenfreien Update auf die aktuellste Version.
Coole Sache, aber sinnvoll wäre es wenigstens das GUI für alle Cubase-Nutzer kostenfrei anzubieten. Gerade was die skalierbarkeit angeht. Vielleicht geschieht das sogar! Zu Abschluss der Maßnahmen könnte man dem Retrologue II eine %-stufige skalierbarkeit anbieten. Nicht weil er zu klein wäre, aber diesbezüglich würde das meiner Ansicht nach schöne GUI eine deutliche Aufwertung bekommen und es wäre auch etwas einfacher in der Handhabung, bezüglich Maus. In sachen Skalierbarkeit hingte Steinberg wirklich extrem hinterher. Bei iZotope zum Beispiel schon lange völlig normal. Nun, wenigstens kann man jetzt seit Cubase 15 die Effekte skalieren. – Gute Sache!