2000 Sounds für den Rucksack

Steinberg HALion Sonic Play, Samples für unterwegs

Steinberg HALion Sonic Play ist ein neues Standalone-Instrument und AUv3-Plugin für iOS (iPhone und iPad), das das Konzept einer vollwertigen Workstation auf mobile Geräte bringt. Die App liefert über 2.000 spielfertige Sounds aller Genres – von modernen Synthesizern und druckvollen Bässen bis hin zu ausdrucksstarken Keys, Pads und Leads.

Wichtig: Es handelt sich nicht um eine iOS-Version von HALion Sonic – Desktop-Libraries lassen sich hier also nicht laden.

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Übersicht

Standalone-App und AUv3-Plugin für iPhone und iPad

Über 2.000 spielfertige Sounds quer durch alle Genres (Synths, Bässe, Keys, Pads, Leads u. v. m.)

Kein iOS-Port von HALion Sonic – inkompatibel mit Desktop-Libraries, eigenständiges Produkt

Quick Controls pro Patch für schnelle Klangformung ohne tiefes Editieren (z. B. Unison, Ensemble, Delay, Reverb)

Dritte UI-Seite: Filter (Cutoff/Resonance) + Quick ADSR für präzise Hüllkurvensteuerung

Zusätzliche Global-Seite für übergreifende Einstellungen

Konzept: Hochwertige Workstation-Sounds unterwegs nutzen – im Zug, beim Jam, ohne Desktop-Zugang

Preis und Verfügbarkeit von Sonic Play

Die iOS App ist bis zu 24.8.2026 mit einem Rabatt von 25% im Apple App Store erhältlich und kostet dort z.Zt. 14,99 EUR. Ihr müsst mindestens iOS 17.2 installiert haben.

HALion Sonic Play auf YouTube