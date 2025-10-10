ANZEIGE
Steinberg MixKey, Software für Streaming

Automatischer Mix & parallel streamen

10. Oktober 2025

Steinberg MixKey streaming software am

Steinberg MixKey ist für Streamer und Content-Creator konzipiert und mit den entsprechenden Internet-Plattformen kompatibel. Die Software ermöglicht einfaches Handling und automatisches Mischen mehrerer Audioquellen, damit man umgehend „auf Sendung“ gehen kann. Jetzt wurde eine kostenlose Public-Beta-Version veröffentlicht.

Steinberg MixKey – Software für Streaming

Einfach anschließen und streamen, das ist das Motto von MixKey. Die Software verwaltet alle USB-Mikrofone, Profi- und Prosumer-Equipment, ASIO-Treiber etc. ohne dass es herstellerspezifischen Einschränkungen oder Kompatibilitätsprobleme gibt. MixKey erkennt alle Interfaces und Audioquellen an.

MixKey kann die Pegel der angeschlossenen Audioeingänge (Mikro, Line-In, Instrumente etc.) automatisch einstellen, bei Bedarf Low-Cut-Filter für Mikrophone zuschalten und auch Chat-Audio zuschalten. Einzelne Kanäle lassen sich vorhören oder muten. Das Summensignal kann im WAV-Format aufgezeichnet werden.

Steinberg MixKey ist kompatibel mit Twitch, TikTok, YouTube und OBS. Auch Zoom und Discord werden unterstützt und – wichtig für Perfomances – Multioutput für mehrere Streaming-Dienste parallel ist möglich. Die Software wurde in Zusammenarbeit mit Streamern und Creatoren entwickelt und wird kostenlos als Public-Beta angeboten. Inwieweit MixKey bis zum Release weiterentwickelt wird und kostenlos bleibt, muss abgewartet werden.

Links

