Version 14 - für wen lohnt sich das DAW-Update?

Die neue Version von Steinberg Nuendo 14 bietet zahlreiche neue Tools für Mixing, Editing und Game Audio sowie Optimierungen, die laut Steinberg den Workflow für Anwender weiter beschleunigen sollen. Durch die Einführung eines automatischen Mixing-Assistenten, einer verbesserten KI-gestützten Dialogtranskription, integrierter Soundeffekt-Vorschau und rund 30 weiterer Verbesserungen nennt Steinberg in seiner Pressemeldung zu Nuendo 14. Wir haben die wichtigsten Neuerungen für euch zusammengestellt. Zeitnah wird es auch einen Test zur DAW geben.

Steinberg Nuendo 14

Eines der Highlights von Nuendo 14 ist das Adaptive Background Attenuation (ABA) von Fraunhofer IIS. Mit ABA lässt sich laut Entwickler die Balance eines Mixes automatisieren, damit Dialoge zu jeder Zeit verständlich bleiben. ABA nutzt hierfür den Dialog-Stem als Referenz und dämpft laute Hintergrundgeräusche automatisch auf einen benutzerdefinierten Mindestwert, so dass der Vordergrund immer klar zu hören ist. Gleichzeitig hat der Nutzer die Kontrolle über den Gesamtmix weiterhin in der Hand, wodurch Änderungen überprüft und die Pegel jederzeit angepasst werden können.

Ebenfalls neu ist das Volume Plug-in, mit dem sich die Lautstärke jeder Spur fader-unabhängig mischen lässt, wodurch unter anderem individuelle Pegelanpassungen für jeden Subkanal vorgenommen werden können.

Version 14 unterstützt jetzt außerdem Ambisonics-Kanäle bis zur vierten Ordnung, und der Dolby Atmos Renderer bietet ab sofort Unterstützung für die Formate Stereo Direct, 7.1.2, 9.1.4 und 9.1.6. Manuelle Anpassungen der Trimm-Einstellungen von Stereo Direct- und 5.1.4-Projekten sind jetzt über den Dolby Atmos ADM Trim and Downmix Editor möglich. Und die MixConsole wurde um weitere Mischfunktionen erweitert und kann jetzt vollständig im unteren Bereich angezeigt werden, wodurch auch die direkte Neuanordnung von Spuren von dort aus ermöglicht wird.

Editing und Transkription mit KI-Unterstützung

Das neue KI-gestützte Sprache-zu-Text-Feature die Transkription von Dialog-Tracks in ADR-Cycle-Marker ermöglichen. Durch das Schreiben der Transkription des Original-Soundtracks in vorhandene Marker oder das Erstellen neuer Marker mit dem transkribierten Dialog lässt sich in der Praxis einiges an Zeit einsparen.

Und mit Hilfe der neu eingeführten Event-Volume-Curves können Pegel innerhalb von Audio-Events schnell und flexibel angepasst werden, ohne Tool-Wechsel. Dadurch bieten sie eine optimierte Methode zur Verbesserung des Bearbeitungs-Workflows bei Dialog-Clips und Soundeffekten.

Nuendo ist jetzt auch in der Lage, zusammengehörige Audiosegmente automatisch zu erkennen, wenn eine entsprechende Taste gedrückt wird. Die Segmente lassen sich in Folge mit dem Range Tool auswählen und ihre Lautstärke mit dem neuen „Event Volume Curves“- Feature anpassen.

Das verbesserte Range-Selection-Tool beschleunigt den Audiobearbeitungsprozess zusätzlich, indem zu den ausgewählten Bereichen über Tastenkombinationen oder Sondertasten flexible Visualisierungs- und spezifische Bearbeitungsfunktionen hinzugefügt werden können.

Game Audio und Sounddesign

Mit Game Audio Connect 3 können Sounddesigner nun einzelne Soundeffekte direkt aus Audiokinetic Wwise vorhören und unmittelbar Anpassungen vornehmen, bevor die Assets gerendert und übertragen werden. Verschiedene Sounds lassen sich darüber auch ganz unkompliziert, während des Spielens

ausprobieren.

Mit Nuendo 14 können CSV-Dateien jetzt auch ohne Timecode-Informationen importiert werden. Die Marker werden von Nuendo automatisch dem Projektfenster zugewiesen, so dass Benutzer die Platzierung in der Timeline selbst festlegen können. Zur idealen Anpassung an ein bestimmtes Projekt lassen sich Soundeffekte in der MediaBay jetzt in verschiedenen Tonhöhen und mittels Time-Stretch auch in variablen Geschwindigkeiten vorab anhören.

Nutzer von Nuendo 14 sind jetzt dazu in der Lage zwischen neuen Effekt-Plug-ins wie Shimmer, Underwater, StudioDelay und AutoFilter zu wählen. Zudem bietet Nuendo 14 neue Modulatoren, die parameterbasierte, automatisierte Soundvariationen liefern.

Weitere neue Funktionen und Verbesserungen:

Innerhalb des Fensters für Direct Offline Processing, berücksichtigt die Audition-Funktion jetzt die Lautstärke des ausgewählten Events

Nuendo 14 ergänzt SpectraLayers Go, mit erweiterten KI-Funktionen für bessere Stem-Separation, neue Tools und ein redesigntes User-Interface.DAWproject-Unterstützung ermöglicht den Austausch von Projektdaten zwischen unterschiedlichsten DAWs diverser Hersteller

Die Gesamtleistung eines Projekts kann während der Wiedergabe überprüft werden, Leistungs-Hotspots und Aussetzer können so identifiziert und entsprechende Optimierungsvorschläge gemacht werden

Sicherungsdateien befinden sich jetzt in einem speziellen Ordner für automatische Sicherungen, so dass zuvor automatisch gespeicherte Zustände schneller gefunden und wiederhergestellt werden können

Neue Farbschemata verbessern die Lesbarkeit verschiedener Module in SuperVision. Meteranzeigen können jetzt auch auf Frequenz oder Intensität basieren

Das Lineal kann bei Bedarf gestartet werden, wobei individuelle Offset-Optionen den Timecode auf den richtigen Wert in Relation zum Bild setzen

Hardware-Audio-Ports lassen sich für verschiedene Situationen nutzen, ohne dass die

Verbindungseinstellungen in Nuendo jedes Mal neu zugewiesen werden müssen

Bei der Fensteransicht wird nun sowohl ein heller als auch ein dunkler Modus unterstützt.

Pattern Sequencer zur schnellen und einfachen Programmierung von Beats

Drum Track und integrierte Drum Machine zur Workflow-Optimierung bei der Beat-Kreation und zur Erstellung maßgeschneiderter Drum-Sounds

Überarbeiteter Score Editor, basierend auf der jüngsten Dorico-Technologie, zum Setzen performanten Materials mit höherer Geschwindigkeit und Präzision

Optimierungen des Key Editors

Steinberg Nuendo 14 ist ab sofort zu einem Preis von 999,- Euro erhältlich. Ein entsprechendes Update von Nuendo 13 auf Nuendo 14 ist für 199,- Euro verfügbar. Vom 19. März bis 3. April 2025 sind alle Updates auf Nuendo 14 um 20 % reduziert.