Neue Version der Profi-DAW

Nachdem Steinberg vor wenigen Wochen Version 6 des Software-Drummers Groove Agent sowie das Software-Bundle Absolute 7 vorgestellt hat, folgt mit Steinberg Nuendo 15 nun eine neue Version der Profi-DAW. Laut Steinberg „markiert Nuendo 15 die nächste Evolutionsstufe in der Audiopostproduktion. Offline-Analyse der Dialogverständlichkeit, ein weiterentwickeltes Automationssystem, MXF-Videoimport, vereinfachte Kanal-Konvertierung und erweiterte Videoexport-Optionen sorgen für verbessertes Dialog-Editing, effizienteres Mischen und ein reibungsloses Session-Management.“ Die wichtigsten neuen Features haben wir für euch zusammengestellt.

Steinberg Nuendo 15

Eines der Highlights von Steinberg Nuendo 15 ist das erweiterte Automationssystem. Das Automationsfeld bietet jetzt eine kompakte, vertikale Ansicht, die sich im rechten Bereich der MixConsole oder des Projekt-Fensters andocken lässt und auch in umfangreichen Sessions für Übersicht sorgen soll.

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Das Automationssystem bringt gleich mehrere neue Funktionen mit sich: Parameter lassen sich jetzt durch Berühren der Bedienelemente im Plug-in direkt auswählen, Automationsdaten können kopiert und eingefügt werden und im Latch-Modus lässt sich pro Spur ein individueller Punch-Out-Punkt setzen. Klar erkennbare Automationszustände und ein „Schreiben bei Wiedergabe“-Modus mit echter Vorschauanzeige unterstützen dazu beim gezielten Automatisieren von Parametern.

Ebenfalls neu ist die Analysespur, die zur Messung und direkten Anzeige der Dialogverständlichkeit im Projekt dient. Basierend auf der Technologie des Fraunhofer IDMT erweitert sie die Lautheits-Spur um eine visuelle Analyse. Die Anzeige arbeitet mit grünen, gelben und roten Blöcken, so dass problematische Stellen erkannt und gezielt angegangen werden können.

Steinberg Nuendo 15 analysiert den Bereich zwischen den Locatoren wahlweise in Echtzeit oder offline und zeigt Momentan- sowie Durchschnittswerte direkt im Master-Meter an. Die Schwellenwerte für die Dialogverständlichkeit lassen sich flexibel an Broadcast-Vorgaben anpassen.

In Nuendo 15 lassen sich nun Kanäle konvertieren, d.h. Surround-Clips lassen sich bspw. schnell in Stems aufteilen oder Monodateien zu Stereopaaren zusammenführen – alles über mehrere Spuren hinweg oder direkt beim Import. Nuendo übernimmt dabei die Dateierstellung, das Kanal-Routing und die Platzierung der Clips.

Mit WaveLab Go und SpectraLayers Go bekommt Steinberg Nuendo 15 zwei Ableger der gleichnamigen Steinberg Produkte spendiert. WaveLab Go steht als neue ARA-Erweiterung direkt in einer Session zur Verfügung und bietet Tools für das Editing, die Reparatur und Analyse und bringt Mastering-Funktionen direkt in den Nuendo-Workflow.

Als Weiterentwicklung von SpectraLayers One bietet SpectraLayers Go einen optimierten Workflow, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und erweiterte Werkzeuge. KI-gestützte Prozesse helfen dabei, Audiomaterial sauber zu trennen und Details im Frequenzspektrum gezielt zu bearbeiten.

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Ebenfalls neu in Nuendo dabei sind die bereits aus Cubase 15 bekannten Plug-ins und Tools UltraShaper, PitchShifter, Modulatoren, Sampler-Spur sowie OmniVocal, Pattern-Sequencer und Expression Maps.

Weitere neue Features sind:

verbesserter Videoexport

neuer Gruppenkanal für Ordnerspuren

MXF-Video für Broadcast-Workflows

überarbeitetes ADR-Bedienfeld

Steinberg Nuendo 15 ist ab sofort zum Preis von 999,- Euro im Handel erhältlich. Updates gibt es bereits ab 159,20 Euro.

Die wichtigsten Highlights von Steinberg Nuendo 15 findet ihr im folgenden Video: