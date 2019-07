Steinberg Spectral Layers Pro 6 – Spektraler Audio-Editor

Audio-Editor für den Spektralbereich

Die Software Spectral Layers ist bei Weitem nicht gänzlich neu, wurde aber in der Vergangenheit von Sony Creative Software und später von Magix Software vertrieben. Nun hat sich Magix mit Steinberg zusammengetan und Version 6 der Audiobearbeitungs-Software vorgestellt.

Das Konzept von Spectral Layers Pro 6 ist anders als bei herkömmlichen Audio-Editoren, denn hier wird „Klang“ innerhalb des Spektralbereichs in 2D und 3D dargestellt. Also eine neue Herangehensweise hinsichtlich der Bearbeitung von Audiomaterial. Basis der Software sind 25 Tools, die hochpräzises Editing innerhalb der Spektraldimension ermöglichen und damit laut Steinberg in einer Bearbeitungstiefe, die man im Hinblick auf Modifikation, Selektion und Maßgenauigkeit am ehesten noch im Bereich professioneller Fotobearbeitungssoftware findet.

Neue Features von Steinberg Spectral Layers Pro 6

Zu den neuen Features von Spectra Layers Pro 6 gehört eine tiefgreifende ARA2 Unterstützung, die abgesehen von der mitgelieferten Standalone-Lösung ebenfalls mit einem als Standard-Editor in kompatible DAWs wie Nuendo und Cubase integrierbaren ARA-Plugin realisiert werden kann.

Eine der innovativen Funktionen in Spectra Layers stellt die Umsetzung von Fades entlang der Auswahlkante dar, die mit Pro 6 nun um sichtbare Fade-Masken erweitert wurde und es Nutzern erlaubt, direkt aus dem großzügigen Angebot unterschiedlicher Fade-Typen zu wählen. Die Auswahl-Engine in Spectra Layers vereint nun insgesamt neun überarbeitete Auswahlwerkzeuge, wie den neuen Transient Selector, wodurch sich die generellen Auswahlmöglichkeiten jetzt noch einmal deutlich flexibler präsentieren.

Das neue Move Tool unterstützt den Nutzer durch einfaches Selektieren, Aktivieren, Bewegen und Skalieren einzelner Layer bei der kreativen Audiotransformation. Im Weiteren unterstützt Spectra Layers Pro 6 nun auch die Integration externer Editoren, wodurch es Nutzern ermöglicht wird, andere Software-Audio-Editoren für ausgewählte Prozesse bequem mit einzubinden.

Die Benutzeroberfläche von SpectraLayers Pro 6 wurde nach dem Muster bekannter Bildbearbeitungsprogramme einem kompletten Redesign unterzogen. Abgesehen von neu gestalteten Menüs und faltbaren Panels, lässt sich nun auch das Layers-Panel exakt auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Darüber hinaus können Nutzer nicht nur auf eine umfangreiche Tool-Tip-Dokumentation, sondern auch auf ein komplett neues Benutzerhandbuch zugreifen.

Preis und Verfügbarkeit von Steinberg Spectral Layers Pro 6

Die Vollversion von Spectra Layers Pro 6 ist ab sofort als Download über den Steinberg Online-Shop zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399,- Euro erhältlich. Verschiedene Update-Varianten zu früheren Versionen stehen ebenfalls als Download-Variante zur Verfügung.