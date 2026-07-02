Was bietet Version 13 des spektralen Audio-Editors?

In einem nahezu jährlichen Zyklus versorgt Steinberg seine Audio-Editor-Software SpectraLayers mit Updates. Nun ist Steinberg SpectraLayers 13 da und wir stellen euch die wichtigsten Neuerungen dazu vor.

Steinberg SpectraLayers 13

SpectraLayers 13 baut auf den zentralen Stärken der Software auf und erweitert sie um neue Optionen für die Postproduktion sowie Workflow-Verbesserungen, die sich durch die gesamte Anwendung ziehen. Das macht das Arbeiten im Spektrum flexibler. Hinzu kommen neue Tools für kreatives Entmischen, Sprachoptimierung, Audio-Rekonstruktion und Rauschreduktion.

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Neue Module für die Stimmbearbeitung

Mit neuen und überarbeiteten Modulen, die sich auf die Analyse und Verbesserung von Stimmaufnahmen konzentrieren, hat Steinberg erneut die Sprachbearbeitung verbessert.

Voice DeClick entfernt störende Mundgeräusche wie Schmatzen oder Zungenschnalzen. Für die Feinabstimmung des Prozesses stehen Regler für Schwellenwert, Breite und Reduktionsverhältnis bereit.

Mit dem Modul Stimmen entmischen werden zwei Stimmen automatisch separiert, ohne dass man vorher Stimmprofile erstellen muss. So spart man Zeit und arbeitet deutlich effizienter.

Ähnlich arbeitet Voice DeCrosstalk, das unerwünschte Stimmen im Hintergrund oder Vordergrund von der Hauptstimme trennt – selbst dann, wenn beide Stimmen gleichzeitig zu hören sind.

Neue Module für die Atmo-Bearbeitung

Mit dem neuen Prozess Soundeffekte entmischen werden kurze Sounds von kontinuierlichen Umgebungs- und Hintergrundgeräuschen wie Wind, Menschenmengen, Verkehr oder Naturgeräuschen getrennt. Für die Audio-Postproduktion ist das ideal: Damit lassen sich verschiedenste Geräusche schnell und präzise isolieren und auf eine neue Ebene extrahieren, während gleichzeitig die Hintergrundtextur bewahrt bleibt. Anschließend kann man das Material mit den weiteren neuen Prozessen dieser Version gezielt nachbearbeiten und glätten.

Das neue Modul Umgebungswiederherstellung füllt automatisch leere Stellen im Audiospektrum, die durch Entmischen oder Ausschneiden entstanden sind. Entfernt man beispielsweise eine Stimme aus einer Quellebene, kann man die entstandene Lücke mit der Hintergrundtextur der Ebene füllen, etwa mit Umgebungsgeräuschen oder dem Raumklang. Dafür nutzt der Prozess die vom Nutzer festgelegten Ebenen als Referenz.

Mit dem Modul Dämpfen werden Signalanteile mit zu hohem Pegel innerhalb einer Auswahl gedämpft, basierend auf den Amplituden im umliegenden Bereich. So fügen sie sich schnell und natürlich in das angrenzende Audiomaterial ein.

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Verbesserungen im Workflow und an der Benutzeroberfläche in Version 13

Auch beim Thema Workflow hat sich wieder einiges getan:

Mit dem neuen Eckgriff kann man Zeit- und Frequenzbereiche einer Auswahl jetzt gleichzeitig anpassen. Zusammen mit den neuen Kopier-/Einfügeoptionen wird das Auswählen und Positionieren von Content im Spektrum damit noch schneller, präziser und flexibler

Die Zeit-Fade- und Frequenz-Fade-Regler lassen sich jetzt auch auf aktive Auswahlen anwenden

Auswahl-Fades lassen sich jetzt per Menü oder Tastaturbefehl ein- und ausschalten

Auswahl-Ereignisse können jetzt von der Protokollierung in der Bearbeitungsliste ausgeschlossen werden

Module können nach Namen und Stichwort gesucht werden

Die Stapelverarbeitung von SpectraLayers lässt sich jetzt auf mehrere geöffnete Projekte gleichzeitig anwenden

Das Pro Tools AudioSuite Bridge-PlugIn unterstützt jetzt die Roundtrip-Bearbeitung sowie die gleichzeitige Bearbeitung und Verarbeitung mehrerer Audio-Clips in Kombination mit den neuen Stapelverarbeitungs-Projekt-Registerkarten in SpectraLayers Pro

SpectraLayers Pro 13 und SpectraLayers Elements 13 sind ab sofort zum Preis von 359,- Euro (Pro) oder 89,99 Euro (Elements) erhältlich.

Vergünstigte Updates auf Steinberg SpectraLayers 12 Pro von früheren Versionen von SpectraLayers Pro, Upgrades von SpectraLayers Elements und SpectraLayers Go (in Cubase Pro, Nuendo und Pro Tools enthalten) sowie Crossgrades sind ebenso verfügbar.

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Alle weiteren Infos zu Steinberg SpectraLayers 13 findet ihr auf der Produktseite von Steinberg.