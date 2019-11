Steinberg stellt DAW-Update Cubase 10.5 und Padshop 2 vor

Padshop 2, Video und farbiger Mixer

Pünktlich zum Jahresende präsentiert Steinberg seinen Kunden neue Updates. Erst Anfang der Woche haben wir die zehnte Version der Mastering Software Wavelab Pro getestet, heute hat Steinberg nun ein Update für seine Digital Audio Workstation Cubase bekannt gegeben. Version 10.5 ist ab sofort erhältlich.

Das dreiteilige Line Up von Cubase bleibt bestehen, auch weiterhin wird es die unterschiedlichen Versionen Artist, Cubase und Pro geben. Teils sind neue Features ausschließlich der Pro Version vorbehalten, genauere Infos findet ihr in der Auflistung weiter unten.

So kommen nur die Pro-User beispielsweise in den Genuss des neuen Spectral Comparison EQ. Dieser stellt einen neuen Modus im bekannten Channel EQ dar, wurde also direkt dort integriert, und erlaubt Nutzern den Vergleich der spektralen Komponenten zweier Audiosignale.

Der Import von Tracks zwischen verschiedenen Projekten wurde komplett überarbeitet und erleichtert. Zusätzliche Track-Arten wie Group, FX oder Folder Tracks lassen sich in diesem Zusammenhang auswählen und importieren. Dabei sorgt die Auto-Map-Funktion eigenständig für eine entsprechende Anordnung von Tracks gleichen Namens im Projekt.

Darüber hinaus wurde mit der neuen 10.5 Version die Arbeit mit Videoinhalten verbessert. In allen drei Versionen von Cubase ist es nun möglich MP4-Videos samt Timecode wahlweise mit einer Audioauflösung von 44,1 kHz oder 48 kHz bei 16 Bit auszugeben.

Anstelle einer Normalisierung mittels dB FS Max bietet Cubase Pro 10.5 zudem ab sofort mit Loudness Unit Full Scale (LUFS) eine entsprechende Alternative.

Padshop 2 und neue Effekte in Cubase 10.5

Der interne Software Synthesizer Padshop ist nun bei Version 2 angekommen und fester Bestandteil der Artist und Pro Version. Über 570 Presets und fertig produzierte Samples bietet die Mischung aus Granular- und Spektral-Synthesizer, hinzu kommt die Möglichkeit eigene Samples zu importieren und neu zu gestalten. Auch Nicht-Cubase-User können in den Genuss von Padshop 2 kommen, der Synthesizer wird auch einzeln und unabhängig von Cubase verkauft.

MultiTap Delay ist der neueste Effektzugang in Cubase. Dieser bietet unterschiedlichste Presets sowie zahlreicher Parameter und damit einen flexiblen und kreativen Ansatz bei Kreation und Bearbeitung von Delays.

Innerhalb des Cubase Mixers lassen sich Kanäle nun farbig gestalten. Vor allem bei großen Projekten sicherlich eine schöne Erleichterung.

Retrospective MIDI Record, d.h. das „Mithören“ von MIDI-Daten obwohl die Aufnahme nicht aktiviert ist, wurde ebenfalls überarbeitet und erlaubt es nun außerhalb der Aufnahme gespielte MIDI-Akkorde und -Melodien unmittelbar wiederherzustellen, um diese dann als Schleife oder zur kontinuierlichen Wiedergabe innerhalb eines Tracks zu platzieren.

Sicherlich durch die Weiterentwicklung des hauseigenen Notationsprogramms Dorico hat nun auch Cubase ein paar neue Features und Verbesserungen in diesem Bereich bekommen.

Zu guter letzt sei noch der Safe Start Mode erwähnt. Hierbei handelt es sich um eine Start-Option, die in der Lage ist Cubase ohne Dritthersteller-Plugins zu laden.

Die gesamte Übersicht über die Neuerungen von Steinberg Cubase 10.5 findet ihr am Ende des Artikels. Cubase Pro 10.5 und Artist 10.5 sind ab sofort erhältlich, die Elements Version erscheint in Kürze. Das Pro-Update auf 10.5 kostet für registrierte User 99,95 Euro.

Neukunden zahlen 579,- Euro für die Pro-Version, 329,- Euro für die Artist-Version und 99,99 Euro für die Elements Variante. Alles unverbindliche Preisempfehlungen, im Handel werden sie daher wohl etwas günstiger sein.

Die neuen Features zu Steinberg Cubase 10.5 im Überblick

• Spectral Comparison EQ hilft auf akkurate Weise beim Clean-Up deines Mix. [Pro]

• Video Export Render ermöglicht das Rendern von MP4 (H.264) mit 16-Bit Stereo-Audio. [Pro/Artist/Elements]

• MultiTap Delay wurde speziell für Musiker kreiert, welche nach einer Bandbreite kreativer sowie inspirierender Optionen verlangen. [Pro/Artist]

• Padshop 2 bringt neben großartigen Verbesserungen weitere kreative Werkzeuge und klangliche Inspiration. [Pro/Artist]

• Colorized Mixer Channels helfen dir dabei deine Tracks im Projekt noch intuitiver und schneller zu finden. [Pro/Artist/Elements]

• Import Tracks From Project macht den Datenaustausch zwischen Projekten oder das Anlegen neuer Projekte mit Templates jetzt noch einfacher. [Pro]

• Combine Select Tools Mode kombiniert objektbasierte Selektions- und den Umfang betreffende Werkzeuge in einem leistungsstarken Feature. [Pro/Artist]

• Retrospective MIDI Record überwacht deine MIDI-Eingaben – auch ohne aktivierte Aufnahme. [Pro/Artist/Elements]

• Der Score Editor wurde mit neuen leistungsstarken Funktionen ausgestattet. [Pro]

• Das Macro creation window wurde optimiert und mit neuen Funktionen versehen. [Pro/Artist]

• Normalisiere dein Audiomaterial wahlweise mittels dB Loudness Unit (EBU R128) oder via dBFS Max [Pro]

• Safe Start Mode erlaubt den Start von Cubase ohne das Laden von Drittanbieter-Plug-ins. [Pro/Artist/Elements]

• Stereo Delay, De-esser und Roomworks Prozessoren sind ab sofort auch in Cubase Elements enthalten. [Elements]

• Viele weitere Workflow-Verbesserungen sind ebenfalls Teil des aktuellen Cubase 10.5 Updates. [Pro/Artist/Elements]

• Cubase 10.5 ist randvoll mit einer breiten Palette an Usability-, Performance- und Qualitäts-Optimierungen. [Pro/Artist/Elements]