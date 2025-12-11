ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Steinberg VST Live Pro 3, Audio- und Video-Software

Umfassende Live Performance Software

11. Dezember 2025
Steinberg VST Live Pro 3, Audio- und Video-Software

Steinberg VST Live Pro 3, Audio- und Video-Software

Mit Steinberg VST Live Pro 3 bringt die Firma aus Hamburg die nächste Version seiner Host- und Kontroll-Software für Live-Konzerte und Performances auf den Markt. U.a. bietet die Software Echtzeit-Videoverarbeitung, eine verbesserte DMX-Steuerung und einen neuen Monitor Mixer.

Steinberg VST Live Pro 3

Angefangen beim Sound, über die Beleuchtung, bis zu Video und Streaming: Steinberg VST Live Pro 3 bietet laut Steinberg alles, was man für eine Live-Produktion benötigt.

ANZEIGE

Real-Time-Video

Damit eine Performance die Zuschauer wirklich fesselt, sind Videos mittlerweile ebenso wichtig wie Ton und Beleuchtung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es dabei um Nahaufnahmen des Bühnengeschehens, Live-Streaming, die Aufzeichnung der Show für eine spätere Postproduktion oder das Teilen einzelner Highlights in den sozialen Medien geht, für all das lässt sich VST Live Pro 3 nämlich im Videobereich nutzen.

Steinberg VST Live Pro 3, Software für Live-Konzerte

Die integrierte Video-Director-Funktion sowie die dedizierte Video-Automatisierung sind in der Lage, so viele Echtzeit- oder Playback-Videoquellen zu verarbeiten, wie das Host-System technisch ermöglicht. Außerdem lässt sich jeder Kamera- oder Playback-Wechsel exakt programmieren.

Direkte Anbindung an OBS

Durch die Anbindung an OBS werden die Möglichkeiten, Live-Videos mit VST Live Pro 3 umzusetzen, erweitert. Auch ein Live-Streaming von Inhalten mit mehreren Kameras soll für Nutzer mit dieser Software ein Kinderspiel sein. Die Synchronizität sämtlicher Übergänge zur Performance ist über die Programmierung zu jeder Zeit sichergestellt, das heißt, für einen Kamerawechsel werden weder ein Fußschalter noch ein gesonderter Video-Operator benötigt.

Neuer Monitor Mixer

Der neue Monitor Mixer in Steinberg VST Live Pro 3 ermöglicht nun einen schnellen Wechsel zwischen einzelnen Monitormischungen. Ganz gleich, ob In-Ear-Monitoring (IEM) oder Bühnenmonitore zum Einsatz kommen – Nutzer von VST Live sollen während eines Auftritts zu jeder Zeit die volle Kontrolle über ihren Monitor Mix haben.

ANZEIGE

steinberg vst live pro 3

Optimierte DMX-Steuerung

Die Steuerung von DMX-Peripherie wurde in VST Live Pro 3 optimiert. So gibt es nun direkt in den Mixer integrierte Regler für Intensität, Mute und Solo und kann so am selben Ort wie die Steuerung der Audio-Daten erfolgen.

Individuelle Lyric- und Akkord-Tracks

Dank separater Text- und Akkordspuren ist es nun möglich, jedem Musiker seinen eigenen Bildschirm-Inhalt zur Verfügung zu stellen. So kann der Lead-Sänger beispielsweise den kompletten Text auf den Monitor bekommen, die Background-Sänger beispielsweise lediglich den Chorus und die Musiker ihre Akkordspuren. Auf diese Weise sieht jeder Musiker exakt nur das, was er benötigt.

Steinberg VST Live Pro 3, Software für Live-Konzerte

Erweiterte Sounds und Rhythmen

Steinberg VST Live Pro 3 verfügt jetzt über die Software-Synthesizer Flux und Trip sowie das Drum-Plug-in Groove Agent SE.

Weitere Verbesserungen

Über geteilte Module lassen sich geladene Modulinstanzen jetzt im ganzen Projekt nutzen, ohne sie für jeden Song einzeln kreieren zu müssen. Zu den weiteren Verbesserungen zählen die Anzeige der Eingangskanäle im Mixer, eine optimierte In-App-Hilfe und die Unterstützung mehrerer Sprachen.

Steinberg VST Live Pro 3 ist ab sofort zum Preis von 149,- Euro im Handel erhältlich. Für Updates/Upgrades gelten gesonderte Preise. Wer VST Live 2 seit dem 12. November 2025 gekauft/aktiviert hat, bekommt im Rahmen einer Grace Period ein kostenfreies Update auf Version 3.

Neue Features von VST Live Pro 3 im Überblick:

  • Echtzeit-Videoregie und Automatisierung für Live- und Streaming-Inhalte
  • Direkte Anbindung an OBS macht das Streamen von Inhalten mit mehreren Kameras einfach
  • Mit dem Monitor Mixer kann man sicher sein, dass jeder einzelne Performer exakt das hört, was er benötigt
  • Erweiterte DMX-Steuerung kombiniert Licht- und Sound-Kontrolle
  • Individuelle Lyric- und Akkord-Tracks: Musiker sehen immer exakt die für sie wesentlichen Inhalte
  • Software-Synthesizer Flux und Trip
  • Erweiterte Rhythmen mit Groove Agent SE
  • Schnelleres Arbeiten mit geteilten Modulen und Eingangskanälen innerhalb des Mixers
  • Erweiterte In-App-Hilfe und multilingualer Support

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
HEDD CTRL, Software zur Steuerung der HEDD MK2-Studiomonitore/Subwoofer

HEDD CTRL, Software zur Steuerung der HEDD MK2-Studiomonitore/Subwoofer

22.11.2025 |2
Roland EARTH Electric Piano, Software-Instrument

Roland EARTH Electric Piano, Software-Instrument

20.11.2025 |2
Test: XLN Audio XO, Sample Explorer Software

Test: XLN Audio XO, Sample Explorer Software

14.11.2025 |10
Native Instruments Maschine 3.4, Beat-Software

Native Instruments Maschine 3.4, Beat-Software

29.10.2025 |2
UVI Falcon 2026, Software-Synthesizer

UVI Falcon 2026, Software-Synthesizer

17.10.2025 |6
Modartt Syngular, Physical Modeling & Sound Design

Modartt Syngular, Physical Modeling & Sound Design

11.12.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    CDRowell AHU

    Das köing alles soweit gut. Dabei wünsche ich mir einen Test zur App.

    vielleicht auch im Bezug auf andere Systeme, mit denen man arbeiten kann.

    Möglich?!

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X