Umfassende Live Performance Software

Mit Steinberg VST Live Pro 3 bringt die Firma aus Hamburg die nächste Version seiner Host- und Kontroll-Software für Live-Konzerte und Performances auf den Markt. U.a. bietet die Software Echtzeit-Videoverarbeitung, eine verbesserte DMX-Steuerung und einen neuen Monitor Mixer.

Steinberg VST Live Pro 3

Angefangen beim Sound, über die Beleuchtung, bis zu Video und Streaming: Steinberg VST Live Pro 3 bietet laut Steinberg alles, was man für eine Live-Produktion benötigt.

Real-Time-Video

Damit eine Performance die Zuschauer wirklich fesselt, sind Videos mittlerweile ebenso wichtig wie Ton und Beleuchtung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es dabei um Nahaufnahmen des Bühnengeschehens, Live-Streaming, die Aufzeichnung der Show für eine spätere Postproduktion oder das Teilen einzelner Highlights in den sozialen Medien geht, für all das lässt sich VST Live Pro 3 nämlich im Videobereich nutzen.

Die integrierte Video-Director-Funktion sowie die dedizierte Video-Automatisierung sind in der Lage, so viele Echtzeit- oder Playback-Videoquellen zu verarbeiten, wie das Host-System technisch ermöglicht. Außerdem lässt sich jeder Kamera- oder Playback-Wechsel exakt programmieren.

Direkte Anbindung an OBS

Durch die Anbindung an OBS werden die Möglichkeiten, Live-Videos mit VST Live Pro 3 umzusetzen, erweitert. Auch ein Live-Streaming von Inhalten mit mehreren Kameras soll für Nutzer mit dieser Software ein Kinderspiel sein. Die Synchronizität sämtlicher Übergänge zur Performance ist über die Programmierung zu jeder Zeit sichergestellt, das heißt, für einen Kamerawechsel werden weder ein Fußschalter noch ein gesonderter Video-Operator benötigt.

Neuer Monitor Mixer

Der neue Monitor Mixer in Steinberg VST Live Pro 3 ermöglicht nun einen schnellen Wechsel zwischen einzelnen Monitormischungen. Ganz gleich, ob In-Ear-Monitoring (IEM) oder Bühnenmonitore zum Einsatz kommen – Nutzer von VST Live sollen während eines Auftritts zu jeder Zeit die volle Kontrolle über ihren Monitor Mix haben.

Optimierte DMX-Steuerung

Die Steuerung von DMX-Peripherie wurde in VST Live Pro 3 optimiert. So gibt es nun direkt in den Mixer integrierte Regler für Intensität, Mute und Solo und kann so am selben Ort wie die Steuerung der Audio-Daten erfolgen.

Individuelle Lyric- und Akkord-Tracks

Dank separater Text- und Akkordspuren ist es nun möglich, jedem Musiker seinen eigenen Bildschirm-Inhalt zur Verfügung zu stellen. So kann der Lead-Sänger beispielsweise den kompletten Text auf den Monitor bekommen, die Background-Sänger beispielsweise lediglich den Chorus und die Musiker ihre Akkordspuren. Auf diese Weise sieht jeder Musiker exakt nur das, was er benötigt.

Erweiterte Sounds und Rhythmen

Steinberg VST Live Pro 3 verfügt jetzt über die Software-Synthesizer Flux und Trip sowie das Drum-Plug-in Groove Agent SE.

Weitere Verbesserungen

Über geteilte Module lassen sich geladene Modulinstanzen jetzt im ganzen Projekt nutzen, ohne sie für jeden Song einzeln kreieren zu müssen. Zu den weiteren Verbesserungen zählen die Anzeige der Eingangskanäle im Mixer, eine optimierte In-App-Hilfe und die Unterstützung mehrerer Sprachen.

Steinberg VST Live Pro 3 ist ab sofort zum Preis von 149,- Euro im Handel erhältlich. Für Updates/Upgrades gelten gesonderte Preise. Wer VST Live 2 seit dem 12. November 2025 gekauft/aktiviert hat, bekommt im Rahmen einer Grace Period ein kostenfreies Update auf Version 3.

