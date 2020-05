Steinbergs neuer Re-Synthesizer Backbone für Drum-Sounddesign

Kreatives Drum-Sounddesign

Steinbergs eigene virtuelle Instrumente bekommen mit Backbone neuen Zuwachs. Der Fokus des Re-Synthesizers liegt auf der Kreation von Kick-Drums, Snares, HiHats und, im Generellen, perkussiven Sounds.

Herzstück von Backbone ist eine Re-Synthesizer-Engine, über die Sounds mittels spektraler Dimension in synthetische Varianten ihrer selbst transformiert werden können. Am Ende kann dies dann u. a. so klingen:

Hinzu kommt die freie Bearbeitung von Samples und durch die Anpassungen des Spektral-Filters eine hohe Kontrolle bei der Kreation neuer Sounds. Auf der Basis von bis zu acht gelayerten Samples lassen sich tonale oder geräuschhafte Elemente getrennt voneinander bearbeiten und sogar komplette Layer re-synthetisieren. Und danach stehen noch weitere Audio-Manipulations-Features zur Verfügung.

Ein weiteres Werkzeug von Steinbergs Backbone beinhaltet die Möglichkeit der Dekomposition von Audiofiles. Damit lassen sich Klänge in ihre tonalen und geräuschhaften Bestandteile aufsplitten (das hatten wir doch erst in der Melodyne 5 News) und jeder Bereich kann mittels Re-Synthese und subtraktiver Synthese bearbeitet werden.

Backbone ist ab sofort verfügbar und kann als VST-, AU- und AAX-Plugin in allen gägnigen DAWs zum Einsatz kommen. Der Preis beträgt 149,- Euro.