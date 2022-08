Steiner-Connolly Synthacon, Neuauflage des Analog-Synthesizers

(ID: 507696) Reissue einer Rarität aus den 70ern

Das Steiner-Connolly Synthacon kehrt zurück. Ja, richtig gelesen. Aus Dick Parker wurde Robbie Connolly, aber sonst wird der monophone Synthesizer von Nyle Steiner in (fast) unveränderter Form wieder gebaut.

Angesichts der momentanen Situation ein sehr mutiger Schritt. Aber Nyle Steiner, dem Erfinder des EVI/EWI-Blaswandlers und des berühmten Steiner-Parker-Filters, ist als unverdrossen umtriebig bekannt.

Das Synthacon mit seiner eigenwilligen Gehäuseform und dem Tragegriff ist in Europa nicht so sehr bekannt, da der analoge Synthesizer seinerzeit fast ausschließlich in den USA verkauft wurde. Seine Struktur ist dem wesentlich berühmtere Minimoog nicht unähnlich, aber merklich flexibler. Und die Anordnung der Sektionen erfolgte umgekehrt, also von rechts nach links.

Es gibt drei VCOs, auf die mehrere Modulationsquellen mit Schaltern geroutet werden können. Auch eine Cross Modulation zwischen den Oszillatoren ist möglich und sie haben einen weiteren Bereich, so dass sie als LFOs verwendet werden können. Das 12 dB-Filter lässt sich zwischen Tief-, Band- und Hochpass umschalten. Hüllkurvenparameter sind mit Duration Level und Damp Decay ungewöhnlich benannt. Ein Sample & Hold, ein Trigger Generator und ein Noise Generator sowie Keyboard Controls ergänzen die Ausstattung.

Das Steiner-Connolly Synthacon hält sich mit diskret aufgebauten Schaltungen und Vintage Bauteilen sehr dicht am Original, hat jedoch eine paar Modernisierungen erfahren. So wurde natürlich MIDI integriert und die Tastatur ist von Fatar. Weiterführende Einzelheiten sind noch nicht bekanntgegeben worden.

Das Steiner-Connolly Synthacon kann bereits vorbestellt werden, wenngleich es noch keinen genauen Liefertermin gibt. Eine Webseite ist auch noch nicht in Betrieb, man muss sich via Emal: support@steiner-connolly.com direkt an die Entwickler wenden. Der Pre-Order-Preis beträgt 3.000 US-Dollar.