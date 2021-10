Stereoping MidiTools, praktische Helfer für Synthesizer

MIDI-Daten manipulieren

Die Stereoping MidiTools sind drei praktische Helfer, die die Arbeit mit Synthesizern erleichtern können: PolyChainer, CCTranslator und ChordTransposeFilter. Der Fokus der Anwendung liegt hauptsächlich bei älteren MIDI-Synthesizern, deren Ausstattung noch nicht den heutigen Standards entsprach.

Die drei Geräte besitzen jeweils ein stabiles Edelstahlgehäuse. Sie werden zwischen dem MIDI-Ausgang (5-Pin) eines Keyboards, Sequenzer oder Computer-Interfaces und dem MIDI-Eingang des betreffenden Synthesizer geschaltet. Die Stromversorgung erfolgt über die MIDI-Verbindung, so dass kein Netzteil benötigt wird. Laut Hersteller soll das „mit dem allermeisten Equipment “ funktionieren. Die Firmware ist per MIDI updatebar.

Stereoping PolyChainer

Der PolyChainer verteilt MIDI-Daten über zwei MIDI-Ausgänge. Im einen können damit zwei identische Synthesizer zur Verdopplung der Polyphonie angesteuert werden. Die maximale Polyphonie pro Ausgang beträgt sechs Stimmen. Das Gerät wurde ursprünglich für die Synthesizer Oberheim Matrix 6/R und Matrix 1000 konzipiert, um mit dem Stereoping Synth Programmer zwei Geräte im Group Mode betreiben zu können. Natürlich ist der Einsatz auch mit anderen Synthesizern möglich.

Im alternativen Layer-Modus lassen sich mit dem Gerät die Sounds von zwei Synthesizern schichten.

Stereoping CCTranslator

Bei vielen frühen Synthesizern konnten die Parameter nur über Sysex-Daten gesteuert werden, die sich bei jedem Hersteller unterschieden. Einheitliche MIDI-CC-Befehle, wie es heute normal ist, wurden nicht verarbeitet. Sysex-Befehle sind sehr komplex und lassen sich nicht ohne Weiteres editieren. Mit dem CCTranslator werden MIDI-CCs in Sysex-Befehle übersetzt, so dass sich jene Synthesizer damit auch von einer DAW aus komplett ansteuern lassen. Außerdem hat das Gerät eine Chord Memory-Funktion.

Derzeit werden folgende Geräte unterstützt: Yamaha TX81Z (auch DX11, DX100, TQ5), Oberheim Matrix 1000/6, Waldorf Microwave, Korg DW8000, Roland JX-8P, Roland AlphaJuno 1/2/MKS-50 und Lexicon LXP-5. Je nach Version werden aber nicht immer alle Parameter, die der betreffende Synthesizer bietet, übersetzt.

Stereoping ChordTransposeFilter

Der ChordTransposeFilter bietet dabei vier Funktionen: MIDI Thru (1 MIDI IN, 2 identische MIDI OUT), Transponierung eingehender MIDI-Noten um ein bestimmtes Intervall, zum Beispiel Oktavierung, Chord Memory mit bis zu acht Noten (bleibt nach dem Ausschalten gespeichert) und Filter für MIDI-Daten am Eingang.

Im Filter-Modus kann jeder Filter separat ein- oder ausgeschaltet werden. Die Einstellungen bleiben nach dem Ausschalten gespeichert. Folgende Daten lassen sich filtern: Active Sens, SysEx, Realtime Messages (Start, Stop, Continue), All Notes Off, Kanaldaten, die nicht auf dem Basechannel eingehen, Program Change, Aftertouch.

Die Stereoping MidiTools sind ab sofort erhältlich und kosten jeweils 119,- Euro