Vintage Module zum Anfassen

Controller? Der Duden versteht darunter ein Bauteil, das Prozesse in einer Hardware steuert. Die Prozesse in einem Synthesizer möchte man natürlich selbst steuern können, nur was ist, wenn man ein schmuckes 19-Zoll-Soundmodul aus den 80er- oder 90er-Jahren besitzt, auf dem sich außer dem Volume-Regler kein einziger Regler oder Slider befindet?

Es liegt nun einmal in der Natur von Rack-Modulen, dass sie aufgrund ihrer Größe über so gut wie keine Bedienoberfläche verfügen, wie man sie bei einem Synthesizer gerne hätte. Bei den meisten kann man zwar alle Parameter erreichen, trotzdem ist es sehr mühsam, jeden Parameter einzeln anzufahren. Alte Hardware-Editoren sind oft sehr teuer am Gebrauchtmarkt, es gibt aber auch neue und günstige Produkte. Einen davon verwende ich schon seit Jahren: den Stereoping Synth Controller.

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Kurz & knapp Stereoping Synth Controller: Hardware-Synth Controller, der durch Änderung der Firmware für die verschiedensten Synthesizer oder Effekte eingesetzt werden kann. Hersteller: Gregor Zoll Musikelektronik Features: 16 Drehregler und 3 hintergrundbeleuchtete Taster, bis zum 50 Parameter können über den Synth Controller editiert werden. Fazit: Sehr robuster, vielseitiger und günstiger Synth Controller mit dem Know-how „Made in Germany“. Als Bausatz noch günstiger.

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Stereoping Synth Controller

Der Steroping Synth Controller ist eine kleine Box aus Metall mit 16 Drehreglern (keine Encoder) und drei hintergrundbeleuchteten Tastern. Das Besondere an diesem Controller ist, dass man ihn für die verschiedensten Synthesizer verwenden kann. Durch Aufspielen einer neuen Firmware über MIDI (dauert ca. 2 Minuten) wird aus einem Oberheim Matrix-1000 Editor ein Roland Alpha Juno Editor. Damit man auch weiß, welche Parameter man regelt, gibt es für jede „Edition“ einen eigene Faceplate, die man sehr günstig erwerben kann. Genaueres dazu später.

Warum aber braucht man eigentlich Regler?

Ich muss zugeben, ich bin mit Software-Editoren nie warm geworden. Ich bin quasi die Ära dieser Editoren übersprungen und habe dann doch lieber immer am Gerät selbst editiert. Klar, bei manchen Synths bleibt man bei der Programmierung außen vor (z. B. Ensoniq MR Rack), aber damit konnte ich leben. Gleich vorweg, bei modernen Workstations ergeben Hardware-Editoren keinen Sinn. Die wären dann entweder einen Quadratmeter groß oder man müsste jeden Regler zwischen mindestens fünf verschiedenen Funktionen hin- und herschalten können.

In die Magie der Sound-Programmierung kann man erst eintauchen, wenn der Synth Regler oder Fader hat. Wer eine konkrete Vorstellung hat, was er ändern möchte, schafft das auch ohne Fader, aber Spaß fühlt sich anders an. Meistens ist es notwendig, mehrere Parameter gleichzeitig zu ändern und das geht eben nur mit echten Reglern und Fadern.

Vor Jahren habe ich für meinen Roland MKS-70 einen Software-Editor fürs iPad gekauft, verwendet habe ich ihn allerdings nie. Es klingt komisch, aber das iPad war mir zu umständlich in der Handhabung und ohne haptische Bedienelemente wurde ich einfach nicht glücklich. Deshalb musste ein MIDI-Controller mit Reglern her. Fündig wurde ich beim Stereoping Synth Controller.

Die Bedienung des Stereoping Synth Controllers

Man braucht ein handelsübliches 9-Volt-Gleichstrom-Netzteil mit mindestens 100 mA (nicht im Lieferumfang enthalten). Dann geht es schon los. Man kauft den Stereoping Synth Controller mit einer vorinstallierten „Edition“ (Firmware) , etwa für den Roland Alpha Juno. Die Funktion beziehungsweise die Funktionen, die ein Regler editieren kann, sind klar und deutlich unter oder auch über den Reglern aufgedruckt. Wenn es nicht um einen Regelweg von z. B. 0 bis 100 geht, sondern zwischen 4 Möglichkeiten umgeschaltet werden soll (etwa Saw – Pulse – Square – PWM), dann ist das auch aufgedruckt.

Es gibt drei Ebenen, die durch drei verschiedene Farben einfacher und übersichtlicher zu unterscheiden sind – Rot, Grün und Blau. Rot sind oft die Einstellungen für Oszillatoren, Grün für das Filter und Blau für Envelopes. Statt Grün kommt auch Gelb zum Einsatz. Je nach Komplexität des Synthesizers muss dieses Farbschema natürlich auch schon mal durchbrochen werden.

Mit den drei hintergrundbeleuchteten Tastern schaltet man zwischen diesen drei Ebenen des Stereoping Synth Controllers um. Diese leuchten dann auch genau in den Farben Rot, Grün und Blau. So ist immer klar ersichtlich, was man gerade editiert. Man kann somit bis zu 50 Parameter erreichen.

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Ändern der Firmware – aus einem Controller werden viele

Will man nun den Steroping Synth Controller für einen anderen Synth als ursprünglich gedacht verwenden (sprich, die „Edition“ ändern), ist das überhaupt kein Problem. Man lädt eine neue Firmware von der Steroping Homepage als System-Exclusive-Datei. Diese kann man wie ein MIDI-File in eine handelsübliche DAW laden und sie über ein MIDI-Interface in den Controller laden.

Beim Stereoping Synth Controller, der keinen Ein- und Ausschalter besitzt, hält man den obersten der drei Taster gedrückt, während man das Netzteil einsteckt. Damit wird er in den richtigen Modus versetzt, um die neue Firmware zu empfangen, man drückt bei der DAW auf „Play“ und schon wird das File übertragen. Ich verwende dazu die Gratis-Software Sysex Librarian. Mit der geht es noch einfacher, wie ich finde.

Nun hat man einen neuen Controller, jedoch mit der alten Beschriftung. Absolute Sparfüchse können sich die neue „Faceplate“ downloaden und die Löcher selbst ausschneiden oder man kauft sich für 15 Euro eine neue Faceplate. Es zahlt sich aus. Die Faceplates lassen sich perfekt über die Regler legen und liegen komplett eben auf. Mir fällt es oft gar nicht auf, dass ich überhaupt eine neue Faceplate „montiert“ habe.

Aktuell gibt es knapp 50 verschiedene Firmwares auf der Homepage von Stereoping. Apropos Steroping: Hinter dieser Firma steckt Gregor Zoll von Gregor Zoll Musikelektronik aus Meschede. Ja, meine Damen und Herren! Es handelt sich hier nicht um ein Fernost-Know-how, sondern um deutsche Qualitätsarbeit. Ich habe Gregor Zoll kontaktiert, um ein paar Dinge zum Stereoping Synth Controller in Erfahrung zu bringen.

Interview mit Gregor Zoll

Der Vater des Stereoping Synth Controllers im Gespräch

Franz:

Was hat dich bewegt, diesen Controller herzustellen?

Gregor Zoll:

Da kamen mehrere Faktoren zusammen. In meinem ersten Beruf als selbständiger Grafik/Multimediadesigner ging es nach zwölf Jahren beruflich bergab, es musste ein neuer Broterwerb her. Ich arbeitete mich gerade in Microcontroller-Programmierung und MIDI ein, mein Kawai K3m war dafür das ideale Testobjekt. Das erste Demovideo auf YouTube förderte die ersten Interessenten für einen Bausatz zutage und dann ging es eben los.

Die Motivation zu allem kommt aus einer Besessenheit des Direktzugriffs auf die Parameter bei der Klanggestaltung. Prophet-5 und Memorymoog bieten das von Hause aus, K3 und DW-8000 leider nicht. Das musste ich unbedingt ändern.

Franz:

Warum hat er dieses Design erhalten?

Gregor Zoll:

Der allererste Prototyp für einen K3-Controller war ein „ausgenudelter“ Keyfax Phatboy von eBay. Ich habe den Prozessor ersetzt und den Schiebeschalter der Oberseite genutzt, um den Potis verschiedene Parameter-Layer zuzuweisen. Nach dem K3 programmierte ich Adaptionen für den DW-8000, Microwave, JX- 8P und Matrix-1000.

Über mehrere selbstgeätzte Platinen lief es im ständigen Pingpong zwischen UI-Gestaltung und Hardware-Design auf 16 Potis und 3 Taster hinaus. Bei Schaltplan und Hardware-Design habe ich es gerne so spartanisch wie möglich.

Bei fast allen Anpassungen erwies sich die Panelaufteilung mit den drei Potireihen für meine Begriffe intuitiver als 2 Reihen à 8 pots. Das Case wurde dadurch schmaler, ein Pultgehäuse wollte ich sowieso. Die über drei Taster/Farben erreichbaren max. 48 Parameter waren in den meisten Fällen ausreichend, um eigentlich alles Wichtige an Parametern erreichbar zu machen.

Franz:

Wie verkauft sich der Stereoping Synth Controller? Könnte es besser laufen oder ist das so in Ordnung für dich?

Gregor Zoll:

Die Nachfrage ist perfekt so, ich kann dem Schicksal nur danken. Mein bescheidener Lebensstil ist damit gedeckt und ich habe keinen Stress. Es gibt auch keine Pläne zu expandieren.

Franz:

Besitzt du alle Synths, für die du den Controller adaptiert hast, selbst?

Gregor Zoll:

Nicht mehr. Ich hatte zwar fast alle auf dem Tisch zum Entwickeln, aber ich bin kein Sammler. Im Moment habe ich glaube ich nur sieben oder acht Synths. Es war sehr interessant, die ganzen Gerätschaften mal kennenzulernen und damit herumzuspielen.

Franz:

Wo wird der Controller hergestellt?

Gregor Zoll:

Die Platinen und Bauteile kommen aus China. Case und Faceplates aus Deutschland, zusammengelötet und getestet wird von mir und meiner Mitarbeiterin.

Franz:

Hat es Synths gegeben, bei denen du schon mal beim Programmieren deines Controllers verzweifelt bist?

Gregor Zoll:

Eigentlich nicht. Yamaha ist bei seinen FM-Synth (hier TX-81z) ein wenig anstrengend, da sie über ihre vielen Gerätegenerationen die MIDI-Kompatibilität wahren wollten.

Franz:

Bist du ein eigentlich Einzelunternehmen?

Gregor Zoll:

Ja. Wie in der Elektronik und im Studio habe ich es auch im rechtlichen und bürokratischen Sinne gerne möglichst minimalistisch.

Franz:

Planst du noch weitere Editionen oder andere Geräte?

Gregor Zoll:

Weitere Editionen nicht, aus meiner Sicht ist alles abgegrast. Es kommen ab und zu Anfragen zu JV-1080 oder anderen Digitalsynths. Bei solchen Parameterwüsten macht meiner Meinung nach Software mehr Sinn als ein kleiner MIDI-Controller.

Aber es passiert trotzdem immer etwas Neues, weil sich die Hardware über Software-Anpassungen für alles Mögliche nutzen lässt. Die „Granulizer“ Edition, die ich mal aus Forschungsdrang zusammengebastelt hatte, läuft erstaunlich gut. Er wandelt eingehende Noten in maximal schnelle Stakkato-Notenfolgen, bei denen der Velocity-Wert per Drehregler einstellbar ist. Wenn der Ziel-Sampler (Akai, EMU) so konfiguriert ist, dass er den Sample-Startpunkt per Velo moduliert, kann man mit dem Drehregler stufenlos in beliebiger Geschwindigkeit durch sein Sample fahren oder die Zeit komplett anhalten. Quasi „Old-School Granularsynthese“. Ich höre schon die nächste Frage, aber ich bin kein Freund großspuriger Ankündigungen, man wird dann nur Gehetzter der eigenen Versprechungen.

Meine Editionen bzw. Versionen des Stereoping Synth Controllers

Ich besitze aktuell die Faceplates für Waldorf Microwave, Korg EX-8000, Roland MKS-50, Roland MKS-70 und Oberheim Matrix-1000. Vom Matrix-1000 besitze ich zwei Stück und verwende diese als einen Stereo-Synthesizer. Wie ich den Steroping Synth Controller mit diesen Synthesizern einsetze und ein paar Dinge generell noch zu Controllern, lest ihr nächste Woche hier bei mir in der Vintage-Redaktion. Also, stay tuned.