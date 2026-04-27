Sterling by Music Man Luke HSS, E-Gitarre

Endlich mit HSS-Bestückung

Mit der Sterling by Music Man Luke HSS gibt es das fast schon legendäre Signature-Modell des Toto Gitarristen Steve Lukather jetzt endlich auch in einer HSS Varinate von Sterling, und das in zwei verschiedenen Farben.

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Die Sterling by Music Man Luke HSS

Steve Lukather, seinerseits Gitarrist und Gründungsmitglied der Band Toto, dürfte einer der wenigen Gitarristen sein, den wirklich nahezu jeder kennt. Ähnlich ist es mit seinem Signature-Modell, der Luke. Erhältlich seit den 90ern gehört es zu den bekanntesten Signature-Gitarren schlechthin.

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Die Luke gibt es darum natürlich auch schon länger in einer günstigeren Variante von Sterling by Music Man. Bis jetzt war das allerdings zur Verwunderung einiger nur mit HH Bestückung, also mit zwei Humbuckern, der Fall. Umso erfreulicher ist es, dass Sterling jetzt mit der Sterling by Music Man Luke HSS endlich ein Modell mit Single-Coils auf den Markt wirft.

Das Derivat einer Power Strat kommt jetzt mit zwei Alnico Single-Coils in Hals- und Mittelposition sowie einem Doppelspuler mit Keramikmagneten in der Stegposition. Mit einem klassischen 5-Wege-Schalter samt Volume- und Tone-Regler liefert sie alles von Strat-typischen drahtigen Klängen bis zu dicken Humbucker-Rocksounds. Auch bei der Luke HSS gibt es wieder einen Push/Push 12 dB Volume Boost im Lautstärkeregler.

Ansonsten sind die Specs ähnlich zur HH-Variante der Luke. Der Korpus besteht aus Nyatoh-Holz und ist mit einer edlen Decke aus Riegelahorn-Furnier in den beiden Finishes Heritage Cherry Burst und Yucatan Blue erhältlich. Der geschraubte Hals aus geröstetem Ahorn verfügt über das charakteristische und angenehm bespielbare V-Profil. Das Palisandergriffbrett mit einem Radius von 12″ trägt 22 Medium-Bünde mit einer Mensur von klassischen 25,5″.

Für eine zuverlässige Performance sorgen zudem die Locking Tuners sowie das Vintage Tremolo-System, welche die Gitarre auch bei intensiver Nutzung stimmstabil halten sollen.

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Preis und Verfügbarkeit

Die in Korea und Indonesien gefertigte Sterling by Music Man Luke HSS ist natürlich viel günstiger als die amerikanischen Music Man Instrumente. Sie kostet bei Thomann in beiden Farben 899,- Euro. Für die Lieferung muss man allerdings noch etwas Zeit einplanen.