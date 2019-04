Steve Lukather – seinen Sound mit dem Kemper nachbilden

Mit dem Kemper auf der Suche nach dem Sound von Steve Lukather

Steve Lukather – das Chamäleon unter den Gitarristen! Kaum ein Gitarrist hat in der internationalen Musikwelt solche Spuren hinterlassen, wie er. Und kaum einer polarisiert so sehr, wie der Gitarrist der mehrfachen Grammy-Gewinner Toto. Er wird geliebt und gehasst für seine Fähigkeit, nahezu jeden Job in jedem Stil punktgenau aufs Band zu nageln, ohne dabei seinen ihm eigenen Stil aufzugeben. Es gibt weltweit eine Handvoll Gitarristen, die man sofort an ihrem Ton erkennt. Einer davon ist sicherlich Steve Lukather. In Vorbereitung auf ein demnächst Startendes Toto Tribute Projekt, bei dem ich die Gitarre schwingen darf, habe ich mich an die Arbeit gemacht, den für Lukather charakteristischen Sound an meinem Kemper nachzubilden. Keine leichte Aufgabe, wie sich im Laufe der Vorbereitung herausstellt. Denn Lukather hat gar nicht „den“ Sound. Er hat im Laufe seiner Karriere bei Toto unzählige Sounds verewigt, die sich immer perfekt in den jeweiligen Song einpassen. Also schreiten wir zur Tat und kümmern uns um seinen Sound!

Rosanna – der Klassiker

YouTube ist oft eine wahre Schatzkiste, wenn es darum geht, sich Details zu bestimmten Songs anzuhören. Und „anhören“ ist das Stichwort der Wahl, denn ab sofort brauchen wir unsere Ohren. Und jede Menge Bauchgefühl. Wir starten mit „Rosanna“, dem Klassiker mit dem unwiderstehlichen Porcaro-Shuffle. Und hier konzentrieren wir uns auf den Sound der Rhythmusgitarre.

Und da staunen wir doch erst mal nicht schlecht, denn das ist alle andere, als die „Wall of Sound“, die wir von Steve Lukather gewohnt sind. Genau genommen klingt das alles ziemlich dünn und enttäuschend flach. Aber wenn wir uns den Sound des Gesamtwerks aufrufen, stellen wir fest, dass da jemand im Bereich des Gitarrensounds offenbar genau wusste, was er tat. Ich spreche in diesem Zusammenhang gerne von „Frequenztetris“, also der Kunst, einen Sound zu erschaffen, der im Kontext des Gesamtsounds eben perfekt in seine Lücke passt und weder den Keyboards noch dem Bass Konkurrenz macht. Lukather selbst hat in späteren Eskapaden mithilfe seines Rivera Subwoofer-Monsters in den Frequenzen des Basses gewildert, was zur Folge hatte, dass ich einen Gig der Band in der Essener Grugahalle seinerzeit vorzeitig verlassen habe, weil der Gitarrensound immer dann, wenn Steve Lukather auch nur in die Nähe der tiefen E-Saite kam, derartige Schneisen ins Publikum geschlagen hat, dass man sich verwundert umsah und die tieffliegenden Jagdbomber der US Airforce im Rücken wähnte. Grauenhaft!

Aber zurück zu Rosanna. Hier war die Frequenzwelt noch in Ordnung, hier starten wir mit der Suche nach dem perfekten Steve Lukather Sound und fahren schon mal gemächlich den Kemper hoch, dessen Display beruhigend in die Nacht leuchtet und begierig auf Input wartet …

Steve Lukather zeigt sich im offiziellen Video bei diesem Song Kaugummi kauend und mit Sonnenbrille mit seiner 59er Les Paul. Hört man sich die isolated Tracks an, kommt aber offensichtlich auch hier und da ein Whammy-Bar zum Einsatz und der cleane Rhythmussound klingt mir sehr nach Strat in der hinteren Zwischenposition. Mir steht sowohl eine Music Man Luke II zur Verfügung, eine Gitarre, die sowohl Strat als auch Les Paul Sounds überzeugend liefern kann und netterweise mit genau solch einem Whammy Bar ausgestattet ist, als auch eine Strat, allerdings nicht mit klassischer Pickup-Bestückung, sondern mit 3 EMG SA-Pickups. Aber wir wollen ja mit dem arbeiten, was wir haben. Wir stöpseln also zunächst die Strat an den Kemper und starten die fröhliche Bastelstunde.

Steve Lukather und Kemper – Rosanna Cleansound

Lukather hat zur Zeit des Albums „IV“ nach meiner Kenntnis mit von Paul Rivera gemoddeten Marshalls gespielt und etwas Vergleichbares sollte auch unser Ausgangspunkt sein. Wir suchen uns also ein passendes Profile und hören ganz genau hin. Einer der bekannteren Vertreter der modifizierten Marshalls wurde später Mike Soldano. Im Kemper findet sich werksseitig ein Profile mit dem Namen Soul Dano Clean. Schauen wir mal, was der kann. Der Rhythm-Cleansound auf der Aufnahme wird veredelt durch ein kurzes, Slapback-artiges Delay und wenn man spätere Ausflüge in die Kathedralen der Welt bedenkt, für Lukather erfrischend wenig Hall. Der Sound ist sehr definiert, benötigt aber meines Erachtens ein bisschen Räumlichkeit, deshalb spendieren wir ihm noch ein kleines bisschen Chorus. Zum Einsatz kommt in Audiobeispiel 1 der Kemper-eigene „Hyperchorus“ im Effektslot „Mod“ hinter dem Amp. Steve Lukather war früher nie Fan von Pedalen, also tun wir es ihm gleich und ignorieren die Stomp-Sektion des Kempers weitgehend. Lediglich ein dezenter Compressor gehört meines Erachtens vor den Amp. Die hintere Zwischenposition der Pickups kommt dem Original am nächsten. Hören wir kurz rein. Bittet beachtet, dass ich aus Urheberschutzrechtsgründen nur „in the style of …“ spielen kann.

Um das charakteristischen Anschlagsgeräusch des Steve Lukather Sounds noch etwas zu formen, habe ich in der Signalkette hinter der Amp-Sektion einen Equalizer positioniert und zwar den extrem leistungsfähigen „Graphic-Equalizer“. Hier bekommt der Sound einen kleinen Boost von 4 dB bei dem Frequenzband um 320 Hz und eine Absenkung von 3,5 dB bei 2500 Hz. Da hilft hinhören und viel „trial and error“, im Laufe der Zeit wird man da aber fit. Aber Vorsicht, ein Zuviel oder Zuwenig bestimmter Frequenzen kann dem Sound schnell den Garaus machen.

Der Compressor am Anfang der Signalkette ist, in Abhängigkeit von Anschlagsstärke und verwendeter Gitarre, ebenso ein bisschen Versuch und Irrtum, am nächsten kam dem Original bei mir die Grundeinstellung des „Comp soft“ mit einer Intensity von 3,0; Attack 2,5 und einem Mixanteil von 85 %.

Interessant ist auch noch das Delay-Setting. Hier habe ich mich rangetastet und bin bei einem einfachen Single-Delay gelandet, das den „Slapback-Charakter“ am Ehesten widerspiegelt.

Damit sind wir jetzt doch schon mal in der Nähe des Original-Sounds. Wie schon oben erwähnt, wird es nie gelingen, den im professionellen Studio mithilfe der Himmel weiß welcher Technik aufgenommenen Sound exakt zu reproduzieren, darum geht es letztlich auch gar nicht. Ich möchte lediglich zeigen, wie wir uns die uns zur Verfügung stehende Technik zunutze machen können. Weiterdenken und -hören erwünscht, in den Kommentaren könnt ihr gern eure Herangehensweise erläutern.

Steve Lukather und Kemper – Distortionsounds

Wenden wir uns dem Distortionsound des Originals zu. In Beispiel 2 hören wir den Versuch, dem verzerrten Rhythmussound auf die Schliche zu kommen. Ein relativ breiter, weicher Distortionsound mit Chorus und wenig Halleffekt. Hier bietet sich dann natürlich das quasi nebenan anzutreffende Profile „Soul Dano Gain“ an. Ein Profile mit relativ hoher Gain-Stufe, in diesem Falle kommt jetzt aber der „Vintage Chorus“ zum Einsatz, da der beim Cleansound verwendete „Hyper Chorus“ bei hoher Distortion-Intensität schon fast einen Hang zum „Flanging“ hat. Der Sound kommt fast ohne jegliches Attack aus, so dass wir hier auch wieder mit einem Compressor arbeiten, allerdings mit einer Attack-Einstellung von 0 und einer relativ hohen Intensität von 5. Der Attack, der in dem Video zu hören ist, kommt von der cleanen Gitarre. Im Soundbeispiel habe ich deshalb auch eine cleane Gitarre mitgespielt, die von der verzerrten Gitarre dann gedoppelt wird. Zum Einsatz kam bei diesem verzerrten Soundbeispiel der Steg-Humbucker der Music Man Luke II.

Der ebenfalls wieder zum Einsatz kommende Graphic-EQ hat eine deutliche 6 dB Absenkung bei 160 Hz und 320 Hz, das verhindert eine zu starke Basspräsenz. Bei 2500 Hz habe ich ebenfalls eine Absenkung von 3 dB, weil das dem Sound die nötige Weichheit verpasst.

Wichtigster Punkt und letzte Instanz sollten natürlich immer die eigenen Ohren sein. Vertraut ihnen! Niemals werden wir an den originalen Sound rankommen, dafür ist zu viel Studiotechnik im Spiel. Und was genau sich da an Technikschweinereien im Signalfluss befindet, können wir nur erahnen. Und das Gefühl muss stimmen. Wenn ich mit dem Sound, den ich gebastelt habe, nicht wohlfühle, werde ich niemals entspannt spielen können. Niemand aus dem Toto Tribute Projekt wird von mir verlangen, den Sound 1:1 zu bringen, sondern das Gesamtpaket aus Sound, Feeling und Spirit muss stimmen. Der Sound einzeln ist immer nur ein Werkzeug, niemals des Gesamträtsels Lösung!