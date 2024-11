Jordan Rudess - Signature Gitarre für den Keyboarder

Die Strandberg Boden Jordan Rudess Sorcerer Limited Edition ist die Signature-Gitarre von Jordan Rudess, dem Keyboarder von Dream Theater.

Wow, wow, wow. Das hat man nicht alle Tage. Ein Keyboarder bekommt eine Signature-Gitarre. Und was für eine! Die Strandberg Boden Jordan Rudess Sorcerer ist in einer Limited Edition erhältlich und sieht absolut fantastisch aus.

Strandberg Boden Jordan Rudess Sorcerer LE

Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einer Gitarre auf den ersten Blick dachte: „Yessss, die will ich haben.“ Über Jordan Rudess muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Wer Dream Theater kennt (und im Idealfall auch noch mag) kennt natürlich den sympathischen Herrn, der seine Frisur unter dem Gesicht trägt.

Aber nicht nur die Frisur ist an der falschen Stelle, auch die Finger gehören doch eigentlich ans Keyboard? Nun, wer Jordan kennt und ihm auf Instagram folgt, sieht ihn immer öfter, wie er seine Gitarren-Skills postet. Und die sind denen eines John Petrucci durchaus ebenbürtig. Und da Jordan auch seine Licks gelegentlich synchron auf Keyboard und Gitarre präsentiert, ist JP wohl bald arbeitssuchend…

Die Strandberg Boden Jordan Rudess Sorcerer LE ist, wie bei Strandberg üblich, ein Headless Design. Strandberg ist wohl die Firma, die neben Kiesel die Headless-Gitarren perfektioniert hat. Dieses Modell kommt mit einem Hals aus Roasted Maple und einem Griffbrett aus Ebonol, einem Synthetikmaterial, das das Gefühl von einem Ebenholzgriffbrett vermitteln soll und wird von wirklich abgefahrenen Inlays geziert.

Das Ganze basiert auf einem Multiscale-System, mit Mensuren von 635 mm (25″, hohe e-Saite) bis 648 mm (25,5″, tiefe E-Saite). Der Body besteht aus Esche und trägt ein Furnier aus Riegelahorn. Die Lackierung in Metallic Purple sieht atemberaubend aus. Neben der EGS Rev7B Tremolo Bridge werkeln noch ein Suhr SSH+ Bridge Humbucker und ein Sustainiac Stealth Pro Humbucker im Body. Ein Drei-Wege-Schalter verwaltet die Pickups, zwei Minischalter übernehme die Steuerung des Sustainiacs.

Wer die Strandberg Boden Jordan Rudess Sorcerer Limited Edition in seinen Besitz bringen möchte, muss schlappe 3.999 Euronen aus dem Hut zaubern, aber für solch ein Edelteil ist das sicherlich ein angemessener Preis. Lieferbar ist dieses wundervolle Instrument in ca. ein bis zwei Wochen, wer direkt auf der Homepage bestellt, sei gewarnt, da es ein Limited Run ist, gilt hier First Come, First Serve.