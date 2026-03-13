Strandberg Boden Standard N2.6 und Original N2.6, E-Gitarren

Zwei Headless-Gitarren mit neuem Tremolo-System

Mit der Vorstellung der Strandberg Boden Standard N2.6 und ihrer Schwester, der Strandberg Boden Original N2.6 präsentiert der schwedische Hersteller zwei Headless-Gitarren bei denen das neue Arc-TILT-Vibratosystem im Mittelpunkt steht.

Die Strandberg Boden Standard N2.6

Die Boden Standard N2.6 von Strandberg basiert auf einem massiven Korpus aus Linde. Der Hals besteht aus titanverstärktem, geröstetem Ahorn mit EndurNeck-Profil, welches die Daumenpositionierung ergonomisch optimiert. Das Griffbrett, ebenfalls aus geröstetem Ahorn gefertigt, verfügt über einen 20″-Radius und beherbergt 24 Bünde. Die Multi-Scale-Mensur von 25″ bis 25,5″ sorgt für einen optimalen Saitenzug, während für die Orientierung auf dunklen Bühnen zusätzlich grüne Luminlay-Inlays und Side Dots verbaut sind.

Die Hardware umfasst das neue „Arc TILT“ N2-Vibratosystem sowie EGS Rev 7 Combined String Locking Tuner in satiniertem Schwarz. Das N2-System wurde speziell entwickelt, um die Intonation zu verbessern und die Justierung der Saitenhöhe zu vereinfachen.

Strandbergs Boden Standard N2.6 ist mit passiven Seymour Duncan Humbuckern bestückt: einem Pegasus am Steg und einem Sentient am Hals. Die Steuerung erfolgt über einen Master-Volume- und einen Master-Tone-Regler sowie einen 5-Wege-Schalter, der auch Coil-Split-Optionen ermöglicht. Sie ist in der unübersehbaren Farbe Electric Fuchsia Metallic sowie in Black Satin Metallic erhältlich.

Die Strandberg Boden Original N2.6

Im Vergleich dazu setzt die Strandberg Boden Original N2.6 auf eine gehobene Materialauswahl und aktive Elektronik. Ihr Korpus besteht aus Sumpfesche mit einer Decke aus massivem Ahorn samt Riegelahornfurnier.

Auch sie hat einen titanverstärkten gerösteten Ahornhals mit EndurNeck-Profil. Das Griffbrett der Original ist aus geröstetem Vogelaugenahorn und besitzt ebenfalls 24 Edelstahlbünde, einen Radius von 20″ und die Fächermensur mit 25″ bis 25,5″.

Bei der Boden Original N2.6 setzt Strandberg auf zwei aktive Fishman-Humbucker vom Typ POWR:D. Diese bieten über eine Push/Pull-Funktion an den Reglern zwei verschiedene Voicings, was die klangliche Flexibilität im Vergleich zur Standard-Serie deutlich erhöht. Die Boden Original N2.6 gibt es in den Farben Black Denim Burst Satin und Sunset Coral Burst Satin.

Preis und Verfügbarkeit

Die Boden Standard N2.6 von Strandberg kostet bei Thomann 2.099,- Euro, wobei die Strandberg Boden Original N2.6 mit 2.899,- Euro zu Buche schlägt. Beide Gitarren sind in einigen Tagen lieferbar.