Strandberg Singularity NX 7, E-Gitarre

Mit der Strandberg Singularity NX 7 kommt die 4. Generation einer Benchmark 7-String Gitarre auf den Markt. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit der Prog-Ikone Per Nilsson entwickelt.

Die Strandberg Singularity NX 7

Mit der neuen Boden Singularity NX 7 Pitch Black liefert Strandberg nun die vierte Generation der Singularity-Serie, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Per Nilsson von Scar Symmetry und Ex-Touring-Gitarrist von Meshuggah. Ein Release, der vor allem 7-String-Spieler*innen ansprechen dürfte, die maximale Kontrolle, modernes Design und absolute Zuverlässigkeit suchen.

Die Singularity NX 7 setzt auf den typischen Boden-Body, der für seine ergonomische Form mit angenehmen Konturen und hervorragender Balance bekannt ist. Der Basswood-Korpus bildet dabei ein druckvolles Fundament im unteren Mittenbereich, während die Swamp-Ash-Decke zusätzliche Attack und Ansprache beisteuert. Ergänzt wird das Ganze durch einen geschraubten Hals aus geröstetem Ahorn mit Ebonol-Griffbrett, der durch Walnussstreifen und Titanstäbe stabilisiert wird, was Drop-Tuning-Fans sicher freuen wird. Schnelle Ansprache und ein klarer, fokussierter Ton sind hier wohl garantiert. Außerdem bekommt man das EndureNeck-Halsprofil mit Multi-Scale-Design (25,5″–26,25″) und 24 Edelstahlbünden.

Als typische Strandberg bleibt die Singularity konsequent auf Gewichtsreduktion (2,5 Kg) und Stabilität ausgelegt: Der EGS Rev7 Hardtail-Bridge- und String-Lock-Satz sorgt für präzise Intonation und zuverlässige Stimmstabilität.

Die neue Generation hat die Lundgren Per Nilsson Anomaly Alnico-5-Humbucker, die weniger auf brutale Kompression und mehr auf Ausdruck ausgelegt sind. Sie liefern straffe, definierte High-Gain-Sounds, behalten dabei aber Transparenz und Dynamik bei. Dank des 5-Way-Switches stehen neben klassischen Humbucker-Sounds auch Coil-Split-Kombinationen bereit, jeweils mit Split-Kompensation für stabile Lautstärken. Gesteuert wird das Setup über passive Master Volume- und Master Tone-Regler.

Preis und Verfügbarkeit

Die Strandberg Singularity NX 7 Pitch Black kostet bei Thomann 3.299,- Euro und ist sofort verfügbar.