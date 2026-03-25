Strymon Midnight Edition Cloudburst, Reverb Pedal

Das Ambient Reverb jetzt in schwarzer Limited Edition

Mit dem Strymon Midnight Edition Cloudburst bekommt auch das beliebte Cloudburst Ambient Reverb eine limitierte Sonderedition in schwarzer Optik. Die Auflage ist verfügbar, so lange der Vorrat reicht, man sollte also schnell sein.

Affiliate Links Strymon Cloudburst Midnight Reverb LTD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 299,00€

Das Strymon Midnight Edition Cloudburst

Strymon hast schon öfter Effektgeräte in einer limitierten schwarzen Midnight Edition veröffentlicht. Gute Neuigkeiten für alle Ambient Fans, die ihr Pedalboard ganz dunkel halten wollen: Das Cloudburst ist jetzt auch mit im Club. Außer der neuen Farboption liefert das Strymon Midnight Edition Cloudburst alle Features des ursprünglichen Reverb Pedals.

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Hier der ursprüngliche Artikel zum Strymon Cloudburst:

Strymon Cloudburst

Wer es vielleicht mitbekommen hat – es gab einen Leak letzte Woche vorab, wo ein italienischer Händler sich mehr oder minder verplappert hatte. Wir sind darauf nicht angesprungen, da sich Leaks in der Vergangenheit auch als unzuverlässig gezeigt haben – speziell bei Strymon. Jetzt ist es offiziell und das digitale Ambient-Wunder ist nun bei Thomann vorbestellbar.

Gleich vorweg: Die Klangbeispiele klingen gut und besitzen durch die Ensemble-Option des Pedals auch durchaus Synthie-Charakter. Klanglich kann das Cloudburst aber eine Menge: Room-Reverb bis hin zu Full-Wet-Ambient-Drones – alles mit dabei. Eingestellt werden kann das mit den typischen Reverb-Parametern Decay und Pre-Delay. Mit dabei sind auch Mix, Tone für die Klangfarbe und Mod für die Modulation.

Aber wie gesagt: Der springende Punkt ist der kleine Ensemble-Schalter. Er harmonisiert euer Signal und fügt einen Streicher-Effekt dazu, der edlen 80s-Synthie-Charakter hat. Auch klassisch für Strymon: Die Schalter auf der Stirnseite für die Mono/Stereo-Optionen.

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Man kann hier jetzt durchaus kritisieren und in den Raum werfen, dass die anderen Strymon-Produkte wie eben der genannte BigSky und auch der BlueSky dann doch mehr mitbringen, vor allem, wenn man das preislich aufrechnet. Klar ist: Der BlueSky kostet genau so viel und kann vermeintlich mehr. Und über den BigSky brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Man bezahlt hier also mehr oder minder für diesen spezifischen Ensemble-Reverb-Sound. Und das ist ja auch nicht verkehrt.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Strymon Midnight Edition Cloudburst ist etwas teurer als die nicht limitierte Version und kostet bei Thomann 299,- Euro. Es sollte kurzfristig verfügbar sein.