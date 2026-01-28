Strymon NightSky - jetzt auch für die DAW erhältlich

Strymon NightSky gehört zu den beliebtesten Effektpedalen aus dem Gitarrenbereich. Ab sofort ist es auch als Plug-in für die DAW erhältlich.

Strymon NightSky Plug-in

Mit dem NightSky Plug-in bietet Strymon sein Effektpedal ab sofort für alle DAW-Nutzer an. Interessant ist das Plug-in, weil sich hiermit sehr schnell weitläufige Klanglandschaften oder auch Synthesizer-ähnliche Filter-Sweeps erschaffen lassen. Es handelt sich hierbei also keineswegs um einen klassischen Reverb, sondern eher um eine Art Instrument, das auf eingehende Signale reagiert und das auch sehr gut für Sound-Design geeignet ist.

Strymon selbst bezeichnet das NightSky als eine „Workstation für Hall-Synthese“. Das Plug-in ermöglicht eine kontinuierliche Echtzeitsteuerung der grundlegenden Hall-Parameter. U. a. lassen sich Tonhöhe, die Größe des Halls oder die harmonische Struktur auf Basis verschiedenster Parameter formen.

Das Plug-in verwendet hierfür eine variable Prozessrate für seinen Hallkern, mit der nicht nur die Größe des Halls, sondern wie gesagt auch dessen Tonhöhe verändert werden kann.. Die Änderung der Tonhöhe kann stufenlos erfolgen oder auf verschiedene Tonleitern quantisiert werden.

Darüber hinaus verfügt das Strymon NightSky Plug-in über eine Reihe von Tools, mit denen sich der Sound weiter bearbeiten lässt. Hierzu gehören u.a. Shimmer, Glimmer, Drive und ein Low-Pass-Filter mit variabler Resonanz.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Plug-in machen. Passende Audiobeispiele findet ihr auf der Website des Herstellers:

Das Strymon NightSky Plug-in ist ab sofort zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller macOS 14.8 Sonoma (oder neuer) bzw. Windows 11 an.

Einsetzen lässt sich das Plug-in in den Formaten VST3, AU und AAX. Für die Autorisierung ist ein iLok-Account notwendig, jedoch kein physischer USB-iLok-Dongle.