Strymon PCH X1 und PCH X2, DI-Box für Gitarre

Edle DI-Boxen in Mono und Stereo

Mit dem Strymon PCH X1 und seinem Stereo-Pendant PCH X2 stellt die kalifornische Edelschmiede ihre neuesten aktiven, phantomgespeisten DI-Boxen vor. Die Geräte wurden entwickelt, um als Schnittstelle für jedes erdenkliche Signal zu dienen, wobei absolute Klangtreue an oberster Stelle steht.

Die Strymon PCH X1 und PCH X2

Bei den Strymon PCH X1 und PCH X2 handelt es sich um aktive DI-Boxen, wobei die PCH X1 die kompakte Mono-Lösung darstellt und die PCH X2 für Stereo-Rigs konzipiert wurde. Intern arbeiten sie mit eigens entwickelten Custom-Audio-Transformatoren, welche für eine echte galvanische Trennung sorgen und dadurch Brummschleifen effektiv eliminieren.

Sie verfügen dabei über einen extrem weiten und flachen Frequenzgang, der von 10 Hz bis hinauf zu 80 kHz reicht, wodurch das Signal ohne die bei günstigen DI-Boxen oft üblichen Verzerrungen im Bassbereich oder Höhenverluste übertragen wird.

Die PCH X1 verfügt über einen 6,3 mm Klinkeneingang, einen parallelen Thru-Ausgang zur Weiterleitung an einen Amp oder Bühnenmonitor sowie einen symmetrischen XLR-Ausgang. Die Stereo-Version PCH X2 bietet diese Anschlüsse doppelt und ergänzt die Ausstattung um einen Phase-Reversal-Switch sowie eine Sum-Funktion, die beide Eingangssignale auf den linken Ausgang zusammenführt.

Pro Kanal gibt es zusätzlich einen Ground-Lift-Schalter zur Bekämpfung von Störgeräuschen sowie einen variablen Hochpassfilter, der zwischen Off, 90 Hz und 240 Hz gewählt werden kann, um Trittschall zu eliminieren oder Platz im Mix zu schaffen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Strymon PCH X1 könnt ihr bei Thomann für 329,- Euro kaufen, die kleinere Strymon PCH X2 gibt es schon für 229,- Euro. Beide Geräte sind in einigen Wochen lieferbar.