Strymon SuperKar+, duales Synthesizer-Modul

2x 16 Stimmen Karplus-Strong

Strymon SuperKar+ besitzt zwei unabhängige Sektionen, die Sounds auf Basis der Karplus-Strong-Synthese generieren – und zwar mit zweimal 16 Stimmen. Das Voice-Modul folgt damit dem Trend, Polyphonie per MIDI im Eurorack zu etablieren, ist aber trotzdem komplett CV/Gate-steuerbar.

Mithilfe der Karplus-Strong-Synthese lässt sich der Klang von gezupften oder gestrichenen Saiten, angeschlagenen oder geblasenen Instrumenten sowie eine Reihe anderer Klänge erzeugen. Dies geschieht durch ein Delay-Feedback-System, bei dem ein Ton und eine Textur in einem Zustand unterschiedlicher Spannung ist.

SuperKar+ ist ein reaktionsschnelles Instrument, da selbst geringfügige Änderungen der Attack-/Decay-Zeiten sowie der Dämpfung eine große Vielfalt subtiler oder dramatischer Klangveränderungen erzeugen.

Das 12 TE breite Modul ist in die zwei Sektionen Solo und Chord unterteilt, die beide gleichzeitig und unabhängig voneinander gespielt werden können. Beide Sektionen lassen sich unabhängig voneinander über Steuerspannung triggern und spielen, während die Solo-Stimme über MIDI auch polyphon mit bis zu 16 Stimmen werden kann. Auch für die Chord-Sektion stehen maximal 16 Stimmen via Harmony und Scale zur Verfügung

Beide Sektionen lassen sich individuell mit Attack, Decay und Damping sowie Timbre (String / Tube), Glide und Level einstellen. Die Chord-Voice hat zusätzlich Harmony und Tune. Die Hauptparameter verfügen auch über CV-Eingänge zur Modulation.

Strymon SuperKar+ ist in Kürze verfügbar.