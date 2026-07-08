Das legendäre Delay erhält ein großes Upgrade

Affiliate Links Strymon TimeLine MX Multi Delay Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 799,00€

Strymon TimeLine MX Dual Delay

Über 15 Jahre nach der Einführung des originalen TimeLine ist das Strymon TimeLine MX Dual Delay die nächste Generation des Flaggschiff-Delay-Pedals. Das neue Modell übernimmt die Grundidee des Klassikers, erweitert sie jedoch um deutlich mehr Rechenleistung, neue Delay-Algorithmen, einen Stereo-Looper mit fünf Minuten Aufnahmezeit sowie die Möglichkeit, zwei Delay-Engines gleichzeitig zu betreiben.

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Das ursprüngliche TimeLine gilt seit Jahren als Referenz im Bereich hochwertiger Delay-Pedale und ist auf unzähligen Profi-Pedalboards zu finden. Mit dem MX-Modell folgt nun ein umfassendes Update, das sich optisch und technisch an der aktuellen BigSky-MX-Plattform orientiert.+

Zwei Delays gleichzeitig

Die größte Neuerung des TimeLine MX ist die Möglichkeit, zwei beliebige Delay-Engines parallel zu nutzen. Anwender können die Algorithmen seriell, parallel oder als Split-Routing konfigurieren und zusätzlich individuelle Panorama-Einstellungen vornehmen. Damit lassen sich komplexe Rhythmus-Echos, weitläufige Stereo-Soundscapes und mehrdimensionale Delay-Strukturen realisieren.

Neben den überarbeiteten Klassikern integriert Strymon mehrere neue Algorithmen. Dazu gehören unter anderem die Spectral Engine für granulare Delay-Effekte, ein neues MultiTap Delay, die Oil Can Engine für Vintage-Echos sowie eine Drum Engine mit Multi-Head-Steuerung.

Reverb und Looper an Bord

Erstmals verfügt ein TimeLine auch über eine integrierte Reverb-Engine. Diese deckt laut Hersteller ein breites Spektrum von kleinen Räumen bis hin zu atmosphärischen Ambient-Klangwelten ab. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen neuen Stereo-Looper mit bis zu fünf Minuten Aufnahmezeit.

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Für die Bedienung setzt Strymon auf ein großes OLED-Display sowie eine modernisierte Benutzeroberfläche. Darüber hinaus stehen umfangreiche MIDI-Funktionen, Stereo-I/O und ein konfigurierbarer Hardware-Insert-Weg zur Verfügung.

Features

Dual-Delay-Engine mit zwei gleichzeitig nutzbaren Algorithmen

Routing-Modi: Serial, Parallel und Split

Neue Spectral-Engine (Granular Delay)

Neues MultiTap Delay

Neue Oil-Can-Delay-Engine

Neue Drum-Delay-Engine

Integrierte Reverb-Engine

Stereo-Looper mit bis zu 5 Minuten Aufnahmezeit

Großes OLED-Display

Vollständige MIDI-Integration

Stereo Ein- und Ausgänge

Konfigurierbarer Hardware-Insert

Überarbeitete TimeLine-Klassiker

Preis und Verfügbarkeit

Das Strymon TimeLine MX ist in etw einer Woche erhältlich. Der offizielle Preis ist mit 799,- Euro sicherlich kein Schäppchen, aber sicherlich absolut gerechtfertigt.