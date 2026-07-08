Das legendäre Delay erhält ein großes Upgrade
Strymon TimeLine MX Dual Delay
Über 15 Jahre nach der Einführung des originalen TimeLine ist das Strymon TimeLine MX Dual Delay die nächste Generation des Flaggschiff-Delay-Pedals. Das neue Modell übernimmt die Grundidee des Klassikers, erweitert sie jedoch um deutlich mehr Rechenleistung, neue Delay-Algorithmen, einen Stereo-Looper mit fünf Minuten Aufnahmezeit sowie die Möglichkeit, zwei Delay-Engines gleichzeitig zu betreiben.
Das ursprüngliche TimeLine gilt seit Jahren als Referenz im Bereich hochwertiger Delay-Pedale und ist auf unzähligen Profi-Pedalboards zu finden. Mit dem MX-Modell folgt nun ein umfassendes Update, das sich optisch und technisch an der aktuellen BigSky-MX-Plattform orientiert.+
Zwei Delays gleichzeitig
Die größte Neuerung des TimeLine MX ist die Möglichkeit, zwei beliebige Delay-Engines parallel zu nutzen. Anwender können die Algorithmen seriell, parallel oder als Split-Routing konfigurieren und zusätzlich individuelle Panorama-Einstellungen vornehmen. Damit lassen sich komplexe Rhythmus-Echos, weitläufige Stereo-Soundscapes und mehrdimensionale Delay-Strukturen realisieren.
Neben den überarbeiteten Klassikern integriert Strymon mehrere neue Algorithmen. Dazu gehören unter anderem die Spectral Engine für granulare Delay-Effekte, ein neues MultiTap Delay, die Oil Can Engine für Vintage-Echos sowie eine Drum Engine mit Multi-Head-Steuerung.
Reverb und Looper an Bord
Erstmals verfügt ein TimeLine auch über eine integrierte Reverb-Engine. Diese deckt laut Hersteller ein breites Spektrum von kleinen Räumen bis hin zu atmosphärischen Ambient-Klangwelten ab. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen neuen Stereo-Looper mit bis zu fünf Minuten Aufnahmezeit.
Für die Bedienung setzt Strymon auf ein großes OLED-Display sowie eine modernisierte Benutzeroberfläche. Darüber hinaus stehen umfangreiche MIDI-Funktionen, Stereo-I/O und ein konfigurierbarer Hardware-Insert-Weg zur Verfügung.
Features
- Dual-Delay-Engine mit zwei gleichzeitig nutzbaren Algorithmen
- Routing-Modi: Serial, Parallel und Split
- Neue Spectral-Engine (Granular Delay)
- Neues MultiTap Delay
- Neue Oil-Can-Delay-Engine
- Neue Drum-Delay-Engine
- Integrierte Reverb-Engine
- Stereo-Looper mit bis zu 5 Minuten Aufnahmezeit
- Großes OLED-Display
- Vollständige MIDI-Integration
- Stereo Ein- und Ausgänge
- Konfigurierbarer Hardware-Insert
- Überarbeitete TimeLine-Klassiker
Preis und Verfügbarkeit
Das Strymon TimeLine MX ist in etw einer Woche erhältlich. Der offizielle Preis ist mit 799,- Euro sicherlich kein Schäppchen, aber sicherlich absolut gerechtfertigt.
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