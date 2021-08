Strymon Zelzah Multiphaser

Ich habe erst letztens mit einem ehemaligen Bandkollegen über das leidliche Thema Modulationspedale diskutiert. Wir haben beide festgestellt, dass von den größeren Namen sich niemand mehr an die puristische Modulationsecke heranwagt – eine Feststellung, die bei näherer Betrachtung auch nicht wirklich haltbar ist. Allein MXR hauen immer noch Tremolo-Pedale und kleine Vibes raus. Aber an Strymon dachten wir da sicher nicht.

Die kleinen Teaser mit dem lila Panel haben Neugierde geweckt. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Strymon präsentieren einen Phaser. Wer meine Artikel ab und zu liest, weiß, dass ich den Wombtone MKII für das größte Phaser-Pedal aller Zeiten halte. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Und wer könnte mich eher überraschen als Strymon.

Strymon Zelzah Multidimensional Phaser

Der Strymon Zelzah besteht aus zwei Phasern, die in unterschiedlichen Schaltungen vier- oder sechsstufig, seriell, parallel oder separat in Stereo laufen können und in Sachen Resonanzverhalten beliebig eingestellt werden können. Endlich – denn auch das das ist die große Schwäche des Wombtone MKII – seine mangelnde Stereo-Kapazitäten. Nur der KMA Horizont spielt sein Potential in der Hinsicht gnadenlos aus, ein Phaser, der es einem ermöglicht, in Stereo durch den LFO interessante Texturen zu erschaffen.

Ob das mit dem Zelzah auch geht, bleibt abzuwarten. Was aber geht: beide Phaser unabhängig voneinander einzustellen und anzusteuern. Die Bandbreite der Sounds geht durchaus in andere Modulationsgefilde über und kann so richtig kratzig klingen oder eben butterweich.

Wie jeder gute Phaser besitzt auch das Zelzah eine Reihe unterschiedlicher Sweeps: Classic für die klasschischen LFOs, ab- oder aufsteigend und per Depth einstellbar, ein perfekter „Endlos“-Sweep beim Barber und ein Envelope-basierter Sweep, der sehr sensitiv agiert. Voicing lässt sich einstellen, sodass ihr notfalls auch Flanger Sounds ausholen könnt.

Ganz klassisch für Strymon ist in Sachen Features und Anschlüsse wieder alles drinnen – Stereo-TRS, MIDI, USB für Firmware Updates sowie ein Schalter für einen Line-Pegel. Wer Signalverluste fürchtet, kann auch zwischen True- und Buffered Bypass wählen. Klanglich ist das in den Videos zumindest schon mal ein Strymon-typischer Leckerbissen.