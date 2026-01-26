ANZEIGE
Studio Electronics Code Luxe & Boomstar MS20

Neue Varianten mit MS20-Filter

26. Januar 2026
Studio Electronics Code Luxe Synthesizer am

(Bild: YouTube – Reverb)

Was nicht auf der NAMM war, war bei Buchla&Friends, so zum Beispiel der Studio Electronics Code Luxe mit einem neuen Filter-Board, das schon vor einem Jahr an gleicher Stelle vorangekündigt wurde. Das heuer ausgestellte Modell mit grün-gelbem Panel ist allerdings kein Seriendesign, sondern war ein Sonderauftrag.

Studio Electronics Code Luxe mit MS20 Filter

Der polyphone und multitimbrale Analog-Synthesizer Code Luxe, Nachfolger des Code 8, ist vor allem durch seine Filter-Boards bekannt, deren Schaltungen mehreren Synth-Klassikern nachempfunden wurden, darunter ARP2600, TB-303, CS-80, Jupiter/Juno, Minimoog, Oberheim. Einige Filter haben unterschiedliche Modi (Low Pass, Band Pass, High Pass, Notch) und je nach Vorbild stehen ggf. Flankensteilheiten zwischen 6 dB und 24 dB zur Auswahl. Insgesamt bietet Code Luxe, je nach Ausbaustufe, bis zu 32 diskret aufgebaute Hardware-Filtervarianten.

Neu ist das MS20 Filter-Board nach dem Korg-Klassiker MS-20. Das ist auch in einem neuen Modell der Boomstar-Serie verwendet worden. In dem kleinen Mono-Synthesizer soll es sogar noch etwas offener klingen.

Der Studio Electronics Code Luxe ist als vier- oder achtstimmige Version sowie mit zwei oder vier Filter-Boards erhältlich. Die Variante 8 Voice mit zwei Filter (Mini/Obie) kostet 8.795,- US-Dollar und mit vier Filtern 10.595,- US-Dollar.

Zum Studio Electronics Boomstar MS20 gibt es noch keine Angaben zur Verfügbarkeit. Der Preis liegt bei allen Boomstar-Modellen bei 1.849,- US-Dollar.

Studio Electronics Boomstar MS20 Synthesizer

(Bild: YouTube – Reverb)

