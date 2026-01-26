Studio Electronics Code Luxe & Boomstar MS20

Neue Varianten mit MS20-Filter

Was nicht auf der NAMM war, war bei Buchla&Friends, so zum Beispiel der Studio Electronics Code Luxe mit einem neuen Filter-Board, das schon vor einem Jahr an gleicher Stelle vorangekündigt wurde. Das heuer ausgestellte Modell mit grün-gelbem Panel ist allerdings kein Seriendesign, sondern war ein Sonderauftrag.

Studio Electronics Code Luxe mit MS20 Filter

Der polyphone und multitimbrale Analog-Synthesizer Code Luxe, Nachfolger des Code 8, ist vor allem durch seine Filter-Boards bekannt, deren Schaltungen mehreren Synth-Klassikern nachempfunden wurden, darunter ARP2600, TB-303, CS-80, Jupiter/Juno, Minimoog, Oberheim. Einige Filter haben unterschiedliche Modi (Low Pass, Band Pass, High Pass, Notch) und je nach Vorbild stehen ggf. Flankensteilheiten zwischen 6 dB und 24 dB zur Auswahl. Insgesamt bietet Code Luxe, je nach Ausbaustufe, bis zu 32 diskret aufgebaute Hardware-Filtervarianten.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Neu ist das MS20 Filter-Board nach dem Korg-Klassiker MS-20. Das ist auch in einem neuen Modell der Boomstar-Serie verwendet worden. In dem kleinen Mono-Synthesizer soll es sogar noch etwas offener klingen.

Der Studio Electronics Code Luxe ist als vier- oder achtstimmige Version sowie mit zwei oder vier Filter-Boards erhältlich. Die Variante 8 Voice mit zwei Filter (Mini/Obie) kostet 8.795,- US-Dollar und mit vier Filtern 10.595,- US-Dollar.

Zum Studio Electronics Boomstar MS20 gibt es noch keine Angaben zur Verfügbarkeit. Der Preis liegt bei allen Boomstar-Modellen bei 1.849,- US-Dollar.