Studiologic Numa X Piano, Acoustic Modeling Update & neuer Piano-Sound

Kostenloses Update fürs Stagepiano

Mit dem Studiologic Numa X Piano hatte der italienische Hersteller im Jahr 2021 ein Stagepiano vorgestellt, das seine Sounds sowohl auf Basis von Samples als auch mit Hilfe von Physical-Modeling und Wave Shaping erzeugt. Unseren Test zum Numa X findet ihr hier. Mit dem Firmware-Update 2.4 stattet der Hersteller sein Piano nun mit neuen Features aus.

Studiologic Numa X Piano 2.4

Mit dem neuen Firmware Update 2.4 verbessert Studiologic das Acoustic Modeling und damit das klangliche Herzstück des Numa X Piano. Dank der erwähnten Mischung aus Sampling, Wave Shaping und physikalischer Modellierung entsteht ein sehr realistischer akustischer Pianoklang, der laut Entwickler nun noch einmal verbessert wurde.

Neue Saitenresonanz

Wenn eine Taste eines akustischen Klaviers gedrückt wird, schwingen immer andere Saiten mit und erzeugen so einen komplexen, satten Klang. Mit dem in Acoustic Modeling 2 enthaltenen neuen Algorithmus werden die komplexen Interaktionen zwischen den Saiten reproduziert und so eine reichhaltige und klangliche Tiefe erreicht, die dynamisch auf den Anschlag reagiert. Der Algorithmus für die Saitenresonanz wurde laut Hersteller komplett neu geschrieben, um die Realitätsnähe von gehaltenen Noten und Akkorden weiter zu verbessern. Die Schwingungen aller Saiten werden während des Spiels nun noch besser simuliert.

Verbesserte Duplex-Resonanz

Die Duplex-Resonanz emuliert jetzt die zusätzlichen Obertöne, die von den Saiten erzeugt werden, noch genauer. Dies erzeugt einen volleren und klareren Klang.

Erkennung von Noten-Wiederholungen

Das Firmware-Update 2.4 bringt auch eine Verbesserung bei der Erkennung von wiederholten Noten, was die Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit des Keyboards deutlich erhöht. Schnell gespielte Noten, insbesondere Triller-Spielweisen, werden so präziser erfasst.

Studiologic Numa X Piano – Stage D Piano-Sound

Dank des modularen Aufbaus der Sound-Library des Pianos – Preset-Klänge lassen sich mit Hilfe einer Software auf das Numa X Piano transferieren bzw. auch wieder löschen – liefert Studiologic regelmäßig neue Sounds für das Stagepiano. Mit Stage D hat Studiologic nun einen neuen Pianoklang entwickelt, der „die Essenz eines Weltklasse-Flügels einfängt und einen unvergleichlich realistischen, satten und dynamischen Klang liefert“.

Studiologic schreibt dazu:

„Stage D wurde so konzipiert, dass sich der Sound an jeden Musikstil und jedes Genre anpassen lässt. Mit vier ZOOM-Parametern kann der Klang individuell geformt werden: Tone, String Resonance, Duplex Resonance und Pedal Noise. So entsteht der perfekte Sound und eine unvergleichliche Ausdruckskraft für jede Performance, egal ob Klassik, Jazz, Rock oder eine andere Musikrichtung.

Das Firmware-Update 2.4 für das Studiologic Numa X Piano sowie der neue Pianoklang Stage D sind ab sofort kostenlos für alle Numa X Versionen erhältlich.