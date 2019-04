Studioszene 2019: Workshop- & Community-Event in Köln

Event mit Top Producer Sylvia Massy, Mick Guzauski uvm.

Die Studioszene 2019, das Community- & Workshop-Event rund um die Themen Recording, Mixing und Mastering, findet am 6. und 7. September in der XPOST Köln statt! Auf der Studioszene erwarten Dich mehr als 50 Workshops und Talk-Runden zum Thema Musik- und Audioproduktion. Mit dabei sind hochkarätige Dozenten wie die beiden Producer Sylvia Massy (Johnny Cash, Red Hot Chilli Peppers, The Smashing Pumpkins, Tool uvm.) und Mick Guzauski (Michael Jackson, Madonna, Daft Punk, Eric Clapton, Prince uvm.) sowie die Top-Hersteller der Studiobranche, die vor Ort ihre Produkte und Neuheiten vorstellen,und die für euch zum Antesten bereitstehen!

Early-Bird-Tickets für beide Tage sind bis zum 31.05. für 15 Euro verfügbar!

Feedback von Tonstudio-Profis

An zwei Tagen zeigen euch etablierte Engineers und Producer in ihren Workshops, wie unter anderem ein guter Sound schon vor dem Mikrofon entsteht, wie sie mit verschiedenen Problemen im Recording-, Mixing- oder Mastering-Prozess umgehen und dokumentieren, wie am Ende ein fertiger Track entsteht. In Talk-Runden wird neben den Themen Musik- und Audioproduktion auch alles rund um das Musikbusiness diskutiert, wie beispielsweise Urheberrecht, Künstlersozialkasse sowie Versicherungen, Selbstmarketing und Altersvorsorge für Freelancer u.v.m. Zur Studioszene werden auch undergroundige Freelancer eingeladen, die von ihrer Arbeit und ihrem Studioalltag berichten.

Die Studioszene bietet damit dem leidenschaftlichen Musikschaffenden die Möglichkeit, internationale und nationale Engineers zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und neue Erkenntnisse, Erfahrungen und Know-how für sich mitzunehmen. Raus aus der Routine, neue Wege gehen und damit die eigene Kreativität steigern!

Die Ausstellerliste findet ihr unter: www.studioszene.de/aussteller-2019/

Die Top-Hersteller der Studiobranche stellen vor Ort ihre Produkte aus und Neuheiten vor. Sie stehen zu Diskussionen, Produktvorführungen und anwendungsbezogene Fragen zur Verfügung. Gear-Talk und Gear-Porn dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.

Weitere bestätigte Dozenten:

Das Programm

Da noch der eine oder andere Top-Engineer zum Programm dazu kommt und davon auch die Themen abhängig sind, sind die Zeiten für die Workshops und Diskussionsforen noch nicht festgezurrt. Was aber vorab gesagt werden kann: Die Workshops werden auf insgesamt drei Räume verteilt, das Diskussionsforum ist zentral im Ausstellerbereich platziert. Es gibt insgesamt vier Master Class Workshops pro Tag, unter anderem mit Mick Guzauski, Sylvia Massy und Co., die jeweils 90 Minuten dauern.

Die Teilnahme an allen Workshops ist im Ticket enthalten. Bis zum 31.05. ist das Early-Bird-Ticket für beide Tage zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Wann:

06. – 07. September 2019

Wo:

XPOST Köln, Gladbacher Wall 5, 50670 Köln

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.09.2019, 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 07.09.2019, 10:00 – 18:00 Uhr

Alle Informationen und Updates zum Programm findet Ihr unter: www.studioszene.de

Warum ich die Studioszene besuchen muss:

Networking.Know-how.Gear!

Das sind die drei ausschlaggebenden Argumente. Die Studioszene zieht ein ambitioniertes Fachpublikum, mit dem sich fachsimpeln lässt, man sich austauschen kann und bietet damit eine Plattform, auf der durch Kontakte auch gemeinsame Projekte und Jobs entstehen können. Wir wissen schließlich: Nichts ist in der Audio-Branche wichtiger als Networking. In Workshops und in Face-To-Face-Gesprächen könnt ihr neue Ideen, neue kreative Ansätze, viel an Erfahrung und Erkenntnissen sammeln und für eure Arbeit mitnehmen. Zusätzlich stehen die Produkte der Top-Hersteller der Audio-Branche für ein „Hands-On“ bereit. Produktspezialisten stellen euch vor Ort die Soft- und Hardware vor, erklären ihre Features und beantworten gerne eure anwendungsbezogenen Fragen.