Beats per Propmt generieren

Die Sugar Bytes DrumComputer Claude Extension ist eine kostenlose Erweiterung für das auf synthetische Drums spezialisierte Plug-in. Mit Claude können Beats durch die einfache Eingabe von Prompts erzeugt werden.

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Sugar Bytes DrumComputer Claude Extension

Mit einem Prompt wird eine Idee grob beschrieben. Claude sucht dafür zuerst die passenden Sound-Presets einschließlich Bass und ggf. Stabs/Chords und generiert dann einen Groove anhand der vorgegebenen Details. Mehr ist nicht nötig.

Claude erzeugt dabei mehrere Dateien. Der Beat, der als Preview vorgehört werden kann, wird dabei auch als Stereo-WAV-Datei exportiert. Parallel dazu gibt es eine MIDI-Sequenz, die man bei Bedarf weiter editieren kann sowie zwei Dateien im DrumComputer-Format für die Sounds und das Mapping.

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Die Erweiterun soll nicht den Beatmaker ersetzen, sondern einfach nur Ideen liefern. Bei Kreativblockaden oder für Einsteiger durchaus eine sinnvolle Sache. Sugar Bytes DrumComputer Claude Extension kann von registrierten Besitzern der Vollversion über ihrem Account heruntergeladen werden.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum DrumComputer nachlesen.

Über Sugar Bytes DrumComputer

Sugar Bytes Drumcomputer kombiniert klassische und moderne Syntheseformen mit umfangreichen Modulationsmöglichkeiten, einem Sequencer, Filter und Effekten. Es gibt eine Randomize-Funktion für Sounds, Kits und Pattern sowie eine Remix-Funktion, mit der sich schnell Fill-ins erstellen lassen. Außerdem kann Drumcomputer Samples für die Wavetable- und die Resynth-Engine synthetisieren.

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Ein Drumkit besteht aus acht Sounds und jeder Sound kann auf jeweils drei verschiedene Synth-Engines zugreifen. Dabei können alle drei Engines oder auch nur eine einzelne für den Drumsound genutzt werden. Resonator arbeitet mit einem Impuls, der ein selbstoszillierendes Filter anregt. Als Quellen dienen Envelope, Noise oder die anderen beiden Synth-Engines. Mit dem Wavetable Oszillator können verschiedene Spektren wiedergegeben und mit FM und RM moduliert werden. Auch eine Analyse von eigenen Samples ist möglich. Resynth liefert Drone-artige Sounds für disharmonische Sounds wie Cymbals oder Klanganteile, zum Beispiel für Snares.

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Für jeden Sound-Kanal gibt es eigenen Preset-Browser sowie Modify, Pitch und Decay auf einer Mixer-Page. Mit einem Finalizer, eine Kombination aus Transient Shaper, Kompressor, Maximizer und Saturator, kann das Kit nochmals bearbeitet werden.

Der integrierte Sequencer besitzt einige Besonderheiten. Es gibt variables Tempo, Abspielrichtung und Länge pro Track für polyrhythmische Beats, Modulationsspuren für Pitch und Decay. Alle Sequencer-Daten, einschließlich Auto-Fills und CCs lassen sich per Drag&Drop als MIDI-Datei exportieren.