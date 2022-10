Sugar Bytes Graindad, granular Effekt-Plug-in mit Echtzeitmodulation

Granular-Effekt mit Modulationen

Vor Kurzem haben wir euch im Artikel „Die besten Filter Plug-ins“ einige interessante Plug-ins für die DAW vorgestellt, bei denen man nicht nur „filtern“, sondern vor allem auch viel modulieren kann. Bei Sugar Bytes Graindad geht es zwar nicht ums Filtern, aber auch hier wird das Thema Modulation groß geschrieben.

Sugar Bytes Graindad

Bei Sugar Bytes Graindad handelt es sich um einen Granular-Effekt für die DAW, die Software kann aber auch standalone genutzt werden. Mit bis zu 64 Grains bietet das Plug-in dabei umfangreiche Möglichkeiten, einen Sound in Echtzeit zu bearbeiten. Zwölf Hauptparameter steuern die Granularsynthese und erzeugen Timestretching, Loops, Stutter-Effekte etc. Schön ist, dass diese auch über MIDI getriggert und so in der DAW aufgezeichnet werden können.

Grundsätzlich bietet Graindad zwei Modulationssysteme: ein klassisches mit Modulatoren wie Step-Sequencer, LFO und Hüllkurve sowie ein zweites Modulationssystem namens Harvester, das eine einfache und spielerische Möglichkeit bietet, mehrere Parameter auf einmal auf visuelle Weise zu steuern. Beide Modulationssysteme können dann für komplexe Ergebnisse gemischt werden.

Ein wichtiger Teil des Plug-ins ist die Zufallssteuerung. Dabei lassen sich unterschiedliche Einstellungen und Wahrscheinlichkeiten auf fast jeden Parameter anwenden. Dazu gibt es spezielle Funktionen, mit denen festgelegt werden kann, wann eine Zufallssteuerung erzeugt wird. So lässt sich beispielsweise ein Transient o. ä. als Trigger für den Zufallsgenerator festlegen.

Graindad bietet eine eigene Effektsektion, über die Filter, Reverb und Delays hinzugefügt werden können. Drei Reverb-Effekt (Hall, Federhall, Shimmer), diverse Delay-Typen und Flanger und Chorus-Presets sowie Tiefpass, Bandpass, etc sind an Bord.

Grain Engine with up to 64 grains

12 main controller for easy handling

Harvester: Innovative modulation system

Freeze, Stutter, Glitch, Texturize

Multiband transient detector

Host sync and transient clock

16 step trigger sequencer

LP, BP, HP, Band Reject filters

HQ reverb, spring reverb, shimmer, delay, flanger, chorus

Complex dry/wet envelope

Modulation system with countless random functions

Morph between Harvester and modulation

Sugar Bytes Graindad ist ab sofort zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Graindad läuft sowohl standalone als auch im VST2-, VST3-, AU- und AAX-Format. Sowohl macOS (ab 10.12) als auch Windows-Systeme (7 oder neuer) sind kompatibel. Auf der Sugar Bytes Website gibt es eine kostenlose Demo-Version von Graindad.