Sugar Bytes Transfigure, Multi-FX Plug-in

Resynthese + FX + Modulation

Sugar Bytes Transfigure ist ein Multi-FX Plug-in, das mittels Resynthese aus beliebigem Audiomaterial etwas völlig Neues erschaffen kann. Neben der Effektbearbeitung kommt dabei den vielfältigen Modulationsmöglichkeiten eine besondere Bedeutung zu.

ANZEIGE

Sugar Bytes Transfigure – Resynthese & Effekte

Das Herzstück des Plug-ins sind die Sektionen Spectral und Resyntesis. Mit der Spectral-Engine lässt sich der Sound im Frequenzbereich bearbeiten. Durch die Isolierung bestimmter Frequenzen kann der Teil eines Sounds eingefroren werden. Mithilfe einer individuellen Verzögerung verschiedener Frequenzbänder entstehen neue Klanglandschaften. Dank spezieller Algorithmen lassen sich bestimmte Frequenzbereiche präzise anpassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Resynthese-Engine analysiert das Eingangssignal und erzeugt sie dann mit einer eigenen internen Sound-Engine neues Audiomaterial. In Kombination mit einem flexiblen Modulationssystem und dem XY-Pad lassen sich dann dynamische und lebendige Sounds erzeugen. Außerdem wurde eine Auswahl an Skalen integriert, mit denen die Engine musikalische Verläufe erstellen kann.

ANZEIGE

Transfigure verfügt über zwei Effekt-Slots, in die unterschiedliche Algorithmen geladen werden können. Zur Auswahl stehen Delay, Reverb, Phaser, Filter, Drive, Glitch etc. Die Effektparameter lassen sich ebenfalls mit den umfangreichen Modulatoren steuern. Über das XY-Pad ist sogar die gleichzeitige Steuerung mehrere Funktionen möglich.

Sugar Bytes Transfigure ist in den Formaten VST2, VST3, AAX, Audio Unit und als Standalone-Version (macOS, Windows – 64 Bit) verfügbar. Eine Demoversion steht zur Verfügung.