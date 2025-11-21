ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Sugar Bytes Transfigure, Multi-FX Plug-in

Resynthese + FX + Modulation

21. November 2025

Sugar Bytes Transfigure Plugin am

Sugar Bytes Transfigure ist ein Multi-FX Plug-in, das mittels Resynthese aus beliebigem Audiomaterial etwas völlig Neues erschaffen kann. Neben der Effektbearbeitung kommt dabei den vielfältigen Modulationsmöglichkeiten eine besondere Bedeutung zu.

ANZEIGE

Sugar Bytes Transfigure – Resynthese & Effekte

Das Herzstück des Plug-ins sind die Sektionen Spectral und Resyntesis. Mit der Spectral-Engine lässt sich der Sound im Frequenzbereich bearbeiten. Durch die Isolierung bestimmter Frequenzen kann der Teil eines Sounds eingefroren werden. Mithilfe einer individuellen Verzögerung verschiedener Frequenzbänder entstehen neue Klanglandschaften. Dank spezieller Algorithmen lassen sich bestimmte Frequenzbereiche präzise anpassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Resynthese-Engine analysiert das Eingangssignal und erzeugt sie dann mit einer eigenen internen Sound-Engine neues Audiomaterial. In Kombination mit einem flexiblen Modulationssystem und dem XY-Pad lassen sich dann dynamische und lebendige Sounds erzeugen. Außerdem wurde eine Auswahl an Skalen integriert, mit denen die Engine musikalische Verläufe erstellen kann.

ANZEIGE

Transfigure verfügt über zwei Effekt-Slots, in die unterschiedliche Algorithmen geladen werden können. Zur Auswahl stehen Delay, Reverb, Phaser, Filter, Drive, Glitch etc. Die Effektparameter lassen sich ebenfalls mit den umfangreichen Modulatoren steuern. Über das XY-Pad ist sogar die gleichzeitige Steuerung mehrere Funktionen möglich.

Sugar Bytes Transfigure ist in den Formaten VST2, VST3, AAX, Audio Unit und als Standalone-Version (macOS, Windows – 64 Bit) verfügbar. Eine Demoversion steht zur Verfügung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Preis

  • 125,- Euro

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Sugar Bytes Transfigure Download
Sugar Bytes Transfigure Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
125,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Loris Synth, Additive Resynthese für Eaganmatrix

Test: Loris Synth, Additive Resynthese für Eaganmatrix

18.06.2025 |6
Test: Dawesome Myth, Resynthese Software-Synthesizer

Test: Dawesome Myth, Resynthese Software-Synthesizer

12.06.2024 |4
Test: Softube Vocoder, Vocal-Resynthesizer Plug-in

Test: Softube Vocoder, Vocal-Resynthesizer Plug-in

12.10.2022 |4
Test: Waves Ovox Vocal Resynthesis, Vocal FX Prozessor Plugin

Test: Waves Ovox Vocal Resynthesis, Vocal FX Prozessor Plugin

04.05.2020 |5
discoDSP Vertigo 5, Additiv-Synthesizer / Resynthesizer

discoDSP Vertigo 5, Additiv-Synthesizer / Resynthesizer

02.11.2025 |12
Test: Sugar Bytes Factory, Software-Synthesizer

Test: Sugar Bytes Factory, Software-Synthesizer

21.07.2016 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X