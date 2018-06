Summer Namm 2018: EvH Eruption Gitarren

A Tribute to Eddie van Halen

Dieses Jahr ist der 40. Geburtstag von van Halens selbst betiteltem Debütalbum und zur Feier hat die Fender-Tochter EvH drei Tribut-Gitarren angekündigt: die Super ’78, die ’78 Eruption Relic und die ’78 Eruption. Zum ersten Mal stellt EvH die ikonische Gitarre wieder her, wie sie auf dem Cover des Albums zu sehen ist, im Lieferumfang der EvH Eruption befindet sich außerdem ein zeitgemäßes Case, in dem die Utensilien beigelegt wurden, die Eddie zur damaligen Zeit benutzte. Darunter zum Beispiel Fender Super Bullet Saiten, Tortoise Shell Plektren oder ein Gurt. Weiterhin ist ein regelrechtes Fanpaket enthalten, darunter eine Vinylkopie des 78-Albums, eine Reihe von Aufklebern oder auch ein Konzertfoto des Meisters aus der Zeit von vor 40 Jahren.

Dazu Eddie selbst:

„Die EvH ’78 Eruption Tribute kommt meinem Original in Klang und Gefühl so nah wie nur irgend möglich. Ich bin unglaublich stolz darauf! Von all den Gitarren, die ich je gebaut habe, wird die schwarz-weiße Strat immer mein Favorit sein, denn sie hat all die Dinge getan, die ich von einer Gitarre erwarte, die vorher noch gar nicht existierte.“

Es gibt noch keine genauen Informationen über die Preise für die drei neuen EvH Eruption Modelle, aber von einer stark eingeschränkten Verfügbarkeit sollte man ausgehen. Genau so sollte man davon ausgehen, dass die drei neuen Tribute-Modelle sehr teuer sein werden – aber für hartgesottene Eddie-Fans wird das sicher kein Grund sein, sich eines der Teile nicht doch irgendwie zu ergattern.