Summer Namm 2018: Neue Epiphone Gitarren

Dickes neues Line-up auf der Summer Namm

Unbeirrt von den Querelen im Mutterhaus präsentiert Gibsons Tochterfirma Epiphone auf der Summer Namm 2018 eine ganze Reihe neuer Instrumente. Darunter befindet sich eine optisch besonders auffällige Les Paul mit einem Prisma-Finish, zwei neue akustische Traveler-Gitarren, eine Halbakustik sowie zwei Tenor-Ukulelen, deren Optik eine Hommage an die Les Paul und die legendäre Hummingbird-Akustikgitarre darstellen. Die neuen Modelle im einzelnen:

Epiphone Les Paul Tribute PLUS

Die Epiphone Les Paul Tribute PLUS ist die Kombination aus individuellen Features zu einem bei Epiphone gewohnt günstigen Preis. Ausgestattet mit einem AAA Flame Maple Furnier-Top, Gibson USA ’57 Classic Humbucker mit Push/Pull Parallelschaltung, Mallory Ton-Kondensatoren, Switchcraft-Elektronik, Grover Lockingmechaniken und geliefert einem Premium Hard Case.

Epiphone Ltd. Ed. Dot Deluxe

Die Epiphone Ltd. Ed. Dot Deluxe ehrt die unsterbliche Gibson ES-335, jene Semiakustik mit Dot-Inlays, die die Archtop-Klasse in die Rock ’n‘ Roll Ära brachte. Mit Alnico Classic Humbuckern, Grover Rotomatic Mechaniken und einem Flame Maple Veneer Top und Korpus in neuen Aquamarine- und Blueburst-Farben ist diese Schönheit aber leider nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Epiphone CE Coupe

Die Epiphone CE Coupe (Nylonsaite) ist eine aktualisierte Version der legendären Solidbody-Konzertgitarre in reduzierter Körpergröße für ein einfaches Transportieren. Die CE Coupe verfügt über einen Resonanzraum für einen echten akustischen Klang und wenn die Gitarre angeschlossen wird, dann ermöglicht das Shadow Panoramic SH-148-HD-Tonabnehmersystem separate Panorama- und EQ-Einstellungen für die oberen und die unteren drei Saiten. Der Vorverstärker enthält zudem einen Aux-Eingang (für einen MP3-Player) und einen Kopfhörerausgang.

Epiphone SST Coupe

Die Epiphone SST Coupe (Stahlsaite) ist eine aktualisierte Version der Solidbody Stahlsaiten-Akustikgitarre und ebenfalls in einer reduzierten Größe hergestellt. Die SST Coupe verfügt über einen Resonanzraum für einen akustischen Klang und ebenso wie die CE Coupe über das Shadow Panoramical SH-148-HD-Tonabnehmersystem, das getrennte Panorama- und EQ-Einstellungen für die oberen drei Saiten und die unteren drei Saiten ermöglicht. Der Vorverstärker enthält auch hier wieder einen Aux-Eingang (für einen MP3-Player) und einen Kopfhörerausgang.

Epiphone Les Paul Ukulele Outfit (Tenor)

Die Epiphone Les Paul Tenor Akustische/Elektrische Ukulele (Stimmung: G-C-E-A) verfügt über eine Fichtedecke und einen Mahagoni Korpus in der klassischen Form eines Les Paul. An Bord ist auch einen Piezo-Untersattel-Pickup und die Auslieferung erfolgt in einem passenden Gigbag.

Epiphone Hummingbird Ukulele (Outfit)

Die Hummingbird Tenor Acoustic/Electric Ukulele (auch hier gestimmt in G-C-E-A) verfügt über eine massive Sitka-Fichtendecke und Mahagoni-Korpus mit dem Profil und dem ikonischem Schlagbrett der legendären Hummingbird-Akustikgitarre. Enthält ebenso einen Piezo-Untersattel-Pickup und einen Gigbag zum sicheren Transport auf Reisen.