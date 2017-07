SUMMER NAMM NEWS: Hotone XTOMP mini

Mit dem Xtomp hat der chinesische Hersteller Hotone bereits letztes Jahr erfolgreich ein Multieffektpedal am Markt platziert, wir haben in einem ausführlichen Test darüber berichtet. Das Konzept mit den tauschbaren Sounds scheint anzukommen und so präsentiert Hotone nun auf der SUMMER NAMM eine abgespeckte Version des Original XTOMP, das XTOMP mini. Über 140 Effekte kann das neue XTOMP mini nach individuellen Wünschen laden, dazu kann das Pedal, ebenso wie der große Bruder, mit einer Software für Mac/PC, Android und iOS gesteuert werden. Das kann entweder über Bluetooth oder aber über den integrierten USB-Port geschehen.

Und was ist nun mini an dem neuen XTOMP? Nun, vor allem auf einen Stereosignalweg muss man verzichten, sowohl Eingang als auch Ausgang bestehen lediglich aus einer Monoklinkenbuchse. Weiterhin ist das Laden von Signatureeffekten, Combomodellen von Gitarrenamps und Specials nicht möglich. Dennoch verspricht der Hersteller mit seiner Comprehensive Dynamic Circuit Modeling (CDCM) Technologie auch beim XTOMP mini eine hohe Soundqualität und ansprechende dynamische Werte.

Die Fakten zum neuen Hotone XTOMP mini auf einen Blick

Identischer Klang des XTOMP in einem kompakteren Design

in einem kompakteren Design Kraftvoller TI C67-DSP und 24-bit-A/D-Wandler

Sechs transparente, je nach Effekt unterschiedlich beleuchtete Reglerknöpfe

Mehr als 30 Verstärker und Boxenmodelle

Über 60 Pedaleffekte

Über 50 Hotone Original Effekte

Effektlibrary wächst kontinuierlich

Buffered Bypass mit 100% analoger Signalführung

Anschlüsse für IN/OUT (Mono), USB und 9-Volt-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Kostenloser Editor für Mac/PC, Android und iOS