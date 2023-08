Sunn Amplification stellt neue Verstärkerserie vor

It's Sunnrise again - Sunn Amplification kommt mit neuen Amps und Cabinets zurück

Die berühmten Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Sunn Amplification ist zurück. Hätten die Spatzen doch nur auch so laute Verstärker gehabt, dann müsste hier jetzt niemand etwas lesen, alle wüssten Bescheid und ich wäre arbeitslos…

ANZEIGE

Sunn Amplification ist wieder da!

Acht (!) Gitarren-, Bass- und Monitor-Verstärker sind im neuen Shop zu bewundern, dazu kommen vier unterschiedliche Cabinets. Die Entwicklung der neuen Serie wurde in Kooperation mit Mission Engineering vorangetrieben, aber auch private Investoren konnten und können mit einsteigen. Die so traditionelle Marke Sunn Amplification vertraut also auch auf modernes Crowdfunding.

So ganz neu sind die Modelle allerdings nicht, denn die Basis der neu vorgestellten Verstärker sind alte Bekannte aus den Sechziger und Siebziger Jahren. Damals waren die Sunn Amps aus der Verlegenheit heraus entstanden, große Venues bespielen zu müssen, ohne dass entsprechend lautes Equipment vorhanden war. Eine schöne Geschichtslehrstunde gibt’s auf der Homepage von Sunn Amplification.

Die Verstärkermodelle von Sunn Amplification

Zwei klassische Amp Heads sind am Start, der 100S ist ein 65 Watt starkes Gitarren Topteil mit KT-88 Röhren, der 200S stellt das Pendant für die Bassisten dar. Beide sind für ihre lineare Verstärkung bei gigantischem Headroom bekannt.

EarthQuaker Devices Sunn O))) Life Pedal V3 Kundenbewertung: (4) 399,00 € bei

Der Beta Lead leistet 100 Watt und ist ein 2-kanaliger Amp mit Hall, beim Beta Lead Pre entfällt die Leistungsangabe, weil es sich um einen reinen Preamp handelt. Auch hier gibt es wieder die entsprechenden Modelle für die Kollegen mit den dicken Saiten. Betitelt sind die beiden mit Beta Bass und Beta Bass Pre.

ANZEIGE

Ebenfalls in die Abteilung „Verstärkung“ fallen die beiden aktiven Full Range Monitore Concert Lead 1 bzw. Concert Lead 2. Der Concert Lead 1 ist ein Mono-Monitor mit einem 12″ Speaker, der Concert Lead 2 erfreut den Musiker mit 2×12″ Bestückung und befähigt ihn, in Stereo zu spielen.

Sunn Amplification – Die Cabinets

Die beiden Modelle 112F und 212F sind auch wieder Full Range Cabinets mit jeweils 1×12″ und 2×12″-Bestückung, während das schlicht 2×12 Speaker genannte Cabinet für Gitarre oder Bass gedacht ist. Wer es untenrum noch etwas kraftvoller mag, kann auch auf den 2×15 Speaker ausweichen, dieser stellt dann zwei 15-Zöller zur Verfügung.

Ein genaues, endgültiges Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, die Preise sind aber schon mal im Shop vermerkt und mit 3.199 $ für den 100S und den 200S wohl eher für Freunde des Boutiqueverstärkertums interessant. Die Betas sind preislich da schon interessanter, die Preamps sind mit 699 $, die Vollamps mit 799 $ gelistet. Die aktiven Cabinets werden 1.799 $ (Concert Lead 1) und 2.299 $ (Concert Lead 2) kosten. Für die Cabinets ohne Verstärkung stehen die Preise noch nicht fest, dafür sind die T-Shirts schon mal vorbestellbar.