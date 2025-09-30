ANZEIGE
Suno.ai Studio - jetzt auch DAW-Funktionen

30. September 2025
Suno.ai Studio, DAW mit ganz viel KI

Vor einigen Monaten hat unser Thilo Goldschmitz den Versuch gestartet, mit den KI-Musik-Tools SUNO und UDIO einen kompletten Song inklusive Text zu kreieren. Was dabei herausgekommen ist, erfahrt, und hört ihr, in unserem Test. Nun ist Suno.ai Studio verfügbar, eine webbasierte Plattform, die weit über das Erstellen von Melodien und Texten hinausgeht.

Während Suno.ai bisher auf die Erzeugung kompletter Songs fokussiert war, geht die Arbeit von Suno.ai Studio deutlich mehr in Richtung Digital Audio Workstation – und richtet sich damit an Produzenten, die ihre Arbeit auf KI-generierten Inhalten aufbauen bzw. diese damit erweitern möchten.

Dabei bietet Suno.ai Studio gezielt DAW-Funktionen wie das Aufsplitten von Stereo-Mixes in einzelne Stems, das Editieren von Einzelspuren mit schneiden, arrangieren, kombinieren und sogar Pitch Shifting-Funktionen an.

Gesungene Melodien verwandeln sich auf Knopfdruck in Instrumentenspuren, und natürlich lässt sich das alles mit Generierung von Drums, Bass, Keyboards, Synthesizern uvm. kombinieren. Eigene Samples und Loops können dabei genauso genutzt werden wie die integrierte Sound-Bibliothek, und alles lässt sich im Drag & Drop-Verfahren arrangieren.

Suno.ai Studio gibt es derzeit nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements. Voraussetzung ist das Premium-Abo, das derzeit für 12,- US-Dollar im Monat angeboten wird. Der Normalpreis liegt bei 24,- US-Dollar.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon machen:

    Ich krieg Plaque! Schrecklich. Aber für Leute die Musiker sein wollen und gar nicht wissen wie man Musik schreibt mag das klargehen.

