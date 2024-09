Erste Informationen & Clip

Zum Suonobuono Polyvera gibt es bislang nur einen kurzen Teaser-Clip und ein halbes Foto. Die offizielle Vorstellung soll auf der Roma Modulare stattfinden, die am 27. und 28. September 2024 stattfindet. Bis dahin will der in Stockholm ansässige italienische Entwickler Stefano Sorrentino nur nach und nach Informationen preisgeben.

Suonobuono Polyvera – neuer Synthesizer angeteasert

Das Portfolio von Suonobuono enthält bislang nur den Gesten-basierten MIDI/CV-Controller Lazer und den Sidechain-Kompressor nABC+. Dass nun als nächstes ein komplexer Synthesizer folgt, ist schon eine kleine Überraschung. Das Gerät hat ein Desktop-Gehäuse und könnte, wenn man die Größe abschätzt, möglicherweise mit zusätzlichen Rack-Ohren auch in ein 19″-Rack passen.

Der Name Polyvera und das Audiobeispiel im Teaser implizieren, dass es sich um einen mehrstimmigen und möglicherweise auch multitimbralen Synthesizer handeln wird. Deuten die sechs LEDs, die im Teaser im Rotationsverfahren durchlaufen werden, unter dem Namen etwa auf entsprechend viele Stimmen hin? Zur Technik, also ob das Gerät analog, digital oder hybrid aufgebaut ist, gibt es noch keine Hinweise.

Immerhin lassen sich eine Reihe von Features erkennen. Der Synthesizer besitzt offenbar zwei Oszillatoren, die über FM und Waveshaping verfügen, was im Display auch graphisch dargestellt wird. Als weitere Klangquelle ist „Sample“ zu sehen. Ob es sich hierbei um einen Sample-basierten Oszillator oder eine Option für den Import von Samples handelt, bleibt abzuwarten.

Beim Filter kann mit einem Regler der „Type“ gewählt werden, womit wohl Multimode gemeint ist. Weiterhin verfügt die Sektion über Drive und FM. Zwei Mod-Quellen sind zusätzlich zum Key Tracking direkt regelbar. Die Mod-Quellen sind offenbar zuweisbar.

Als Modulatoren sind zumindest drei Hüllkurvengeneratoren für Amp, VCF und Mod sowie drei LFOs mit Fade-in-Funktiuon vorhanden. Außerdem verfügt der Synthesizer über einen Arpeggitor/Sequencer. Weiterhin sind zwei FX-Einheiten vorhanden, die im Teaser mit Hall und Delay auch deutlich zu hören sind. Zu deren Ausstattung und Möglichkeiten kann man noch keine wesentlichen Rückschlüsse ziehen.

Wie eingangs erwähnt, wird Suonobouno Polyvera auf der Roma Modulare vorgestellt werden. Da es sich bei dem Video um einen „Launch Teaser“ handelt und Herbst 2024 als Datum genannt wird, ist Synthesizer hoffentlich in den nächsten Monaten schon erhältlich. Zum Preis gibt es bislang auch noch keine Information.

Wir halten euch auf dem Laufenden.