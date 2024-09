Vintage-digital & modern-analog

Kürzlich wurde der polyphone Synthesizer Suonobuono Polyvera angekündigt. Allerdings gab es noch keine detaillierten Informationen und man musste die Features von den Bildern ablesen und den Rest interpretieren. Nun wurden alle Spezifikationen bekannt gegeben und tatsächlich zeichnet sich jetzt ein komplexeres Bild der Features ab, als zunächst vermutet.

Suonobuono Polyvera, polyphoner Hybrid-Synthesizer

Die Entwicklungszeit von Polyvera dauert vier Jahre. Der sechsstimmige Synthesizer kombiniert dabei digitale Technik im Stil der 80er Jahre, samt ihrer typischen Artefakte und Aliasing, mit aktuellen analogen Komponenten. Inspiration kam u.a. von Akai-, PPG-, Ensoniq-, Roland- und E-MU-Geräten aus dieser Zeit.

Polyvera verfügt über zwei Oszillatoren pro Stimme. OSC1 ist ein Wavetable-Oszillator, der über eine Anzahl von Vintage-Wavetables verfügt, in den aber auch User-Wavetables über eine SD-Karte geladen werden können. Außerdem ist OSC1 ein Suboszillator angegliedert.

OSC2 kann wahlweise als Wavetable-Oszillator genutzt werden oder Samples abspielen, die importiert oder über den Audioeingang aufgenommen wurden. Ein Sample kann maximal 60 Sekunden lang sein. Es werden verschiedene Vintage-Sampler emuliert und eine Factory-Library ist installiert.

Die OSC-Sektion bietet weiterhin FM, Ringmodulation, Sync und einen Noise Generator.

Das Multimodefilter basiert mit einem Chip, der mit einem klassischen Analog-Design arbeitet (klingt nach SSI). Es besitzt acht Filtertypen und ist zur Selbstoszillation fähig. Der Filtereingang kann übersteuert werden und zusätzlich gibt es einen analogen Distortion, der nach dem Filter separat geregelt werden kann. Auch der abschließende VCA ist analog.

Zur Modulation sind zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren, eine loopbare Hüllkurve und drei LFOs vorhanden, die über eine Matrix mit acht Slots auf ihre Ziele geroutet werden können.

Es gibt einen Arpeggiator und einen Sequencer mit 32 polyphonen Steps.

Außerdem unterstützt Polyvera den MPE-Standard und hat einen binauralen Modus.

Zwei Effektprozessoren runden den Klang ab. FX1 bietet Chorus, Delay und Phaser, FX2 erzeugt unterschiedliche Reverbs, die sich auch modulieren lassen und besonders lang ausklingen.

Informationen zum Preis und ab wann Suonobuono Polyvera verfügbar sein wird, gibt es leider noch nicht. Es soll aber noch im Herbst so weit sein.

Ab hier die Meldung vom 2. September 2024

Zum Suonobuono Polyvera gibt es bislang nur einen kurzen Teaser-Clip und ein halbes Foto. Die offizielle Vorstellung soll auf der Roma Modulare stattfinden, die am 27. und 28. September 2024 stattfindet. Bis dahin will der in Stockholm ansässige italienische Entwickler Stefano Sorrentino nur nach und nach Informationen preisgeben.

Suonobuono Polyvera – neuer Synthesizer angeteasert

Das Portfolio von Suonobuono enthält bislang nur den Gesten-basierten MIDI/CV-Controller Lazer und den Sidechain-Kompressor nABC+. Dass nun als nächstes ein komplexer Synthesizer folgt, ist schon eine kleine Überraschung. Das Gerät hat ein Desktop-Gehäuse und könnte, wenn man die Größe abschätzt, möglicherweise mit zusätzlichen Rack-Ohren auch in ein 19″-Rack passen.

Der Name Polyvera und das Audiobeispiel im Teaser implizieren, dass es sich um einen mehrstimmigen und möglicherweise auch multitimbralen Synthesizer handeln wird. Deuten die sechs LEDs, die im Teaser im Rotationsverfahren durchlaufen werden, unter dem Namen etwa auf entsprechend viele Stimmen hin? Zur Technik, also ob das Gerät analog, digital oder hybrid aufgebaut ist, gibt es noch keine Hinweise.

Immerhin lassen sich eine Reihe von Features erkennen. Der Synthesizer besitzt offenbar zwei Oszillatoren, die über FM und Waveshaping verfügen, was im Display auch graphisch dargestellt wird. Als weitere Klangquelle ist „Sample“ zu sehen. Ob es sich hierbei um einen Sample-basierten Oszillator oder eine Option für den Import von Samples handelt, bleibt abzuwarten.

Beim Filter kann mit einem Regler der „Type“ gewählt werden, womit wohl Multimode gemeint ist. Weiterhin verfügt die Sektion über Drive und FM. Zwei Mod-Quellen sind zusätzlich zum Key Tracking direkt regelbar. Die Mod-Quellen sind offenbar zuweisbar.

Als Modulatoren sind zumindest drei Hüllkurvengeneratoren für Amp, VCF und Mod sowie drei LFOs mit Fade-in-Funktiuon vorhanden. Außerdem verfügt der Synthesizer über einen Arpeggitor/Sequencer. Weiterhin sind zwei FX-Einheiten vorhanden, die im Teaser mit Hall und Delay auch deutlich zu hören sind. Zu deren Ausstattung und Möglichkeiten kann man noch keine wesentlichen Rückschlüsse ziehen.

Wie eingangs erwähnt, wird Suonobouno Polyvera auf der Roma Modulare vorgestellt werden. Da es sich bei dem Video um einen „Launch Teaser“ handelt und Herbst 2024 als Datum genannt wird, ist Synthesizer hoffentlich in den nächsten Monaten schon erhältlich. Zum Preis gibt es bislang auch noch keine Information.

Wir halten euch auf dem Laufenden.