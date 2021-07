Super MIDI Pak, MIDI-Interface für SNES

Game-Konsole wird zum Synthesizer

Das Super MIDI Pak ist ein MIDI-Interface, das die Konsole Nintendo SNES in einen MIDI-fähigen Synthesizer verwandelt. Ein nerdiges Produkt für Bit-Freaks.

Es gab in der Vergangehit schon öfter Synth-Projekte, die auf dem Tonerzeugungschip von Spielkonsolen aus den 80er Jahren basierten oder diese emulieren.

Super MIDI Pak macht es genau anders herum und rüstet die Konsole SNES in den Bauformen Super Famicom, NTSC/PAL Super Nintendo und Super NT mit einem MIDI-Port (MIDI-I/O 3,5 mm TRS Type A sowie USB Micro-B) nach. Das Interface hat die Form eine Game Cartridge und wird in den entsprechenden Slot gesteckt. Die Audioausgabe erfolgt natürlich über den Ausgang der Konsole.

SNES verhält sich dann wie ein polyphoner Synthesizer mit 16 Kanälen, in denen unabhängige Settings eingestellt werden können. Es gibt auch einen MIDI Mono Mode in dem Legato möglich ist. Die Sounds unterstützen via MIDI: Noten, Sustain, Sostenuto, Legato Switch, Portamento (Glide), Pitchbend, Vibrato, Pan und Volume. Mit MIDI-CCs können alle SPC700DSP Registers, inklusive Echo-Effekt, angesprochen werden.

Super MIDI Pak ermöglicht mit Hilfe einer Web-basierten App den vollen Zugriff auf alle Parameter des Soundchips. Dazu gehört auch der Import und die Konvertierung von Samples im WAV-Format sowie das Laden von SPC-Files. Die Firmware des Interfaces ist Update-fähig.

Super MIDI Pak wird (voraussichtlich) nur in einer einzigen Auflage produziert werden. Bis zum 15.10.2021 werden Vorbestellungen angenommen, dann beginnt die Produktion. Ab diesem Zeitpunkt kann man nicht mehr bestellen. Der Zeitpunkt der Auslieferung wurde noch nicht mitgeteilt. Der Preis beträgt 99,99 US-Dollar zzgl. Steuern und Versand (und Einfuhr). Es ist zu beachten, dass es sich bei der „Pre-Order“ jedoch um eine Vorausbezahlung handelt.