Superbooth 17: Behringer DeepMind 6 und DM12-Rack

Nicht ganz überraschend stellt Behringer hier auf der Superbooth 17 das Behringer DeepMind 12 Rack vor. Angekündigt war dieses ja schon seit Monaten. Etwas unerwartet hat fanden wir aber auch einen Behringer DeepMind 6 am Stand vor, den uns Rob Belacham, der Chief-Engeneer der Behringer Synthesizer, persönlich vorstellte.

Wie der Name Behringer DeepMind 6 schon verrät, handelt es sich um einen abgespeckten DeepMind 12, bei die Stimmenzahl auf 6 Stimmen reduziert wurde. Außerdem wird vielen Live-Acts die auf 3 Oktaven reduzierte Tastatur entgegen kommen. Ebenfalls ersatzlos gestrichen wurde die WiFi-Funktion am Behringer DeepMind 6. Also nichts, worum ich auch nur eine Träne weinen würde. Angepeilt wird für den Behringer DeepMind 6 ein Straßenpreis von 699,- USD. Der europäische Ladenpreis wird wie üblich etwas darüber liegen.