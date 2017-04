Superbooth 17: Curetronic Specht S 07, Drumsynthesizer

Curetronic Specht S 07 ist ein analoger Drumsynthesizer aus dem heimischen Wald, denn bei dem kleinen Klopfer sind alle Bezeichnungen in Deutsch gehalten.

Der Curetornic Specht S 07 kann via MIDI, Gate oder mit einem eingebauten Piezo getriggert werden, die Sensitivität von Gate und Piezo lässt sich einstellen. Der Klang wird aus einem Oszillator mit Sinus und Rechteck sowie Rauschen gebildet und kann mit Decay-Hüllkurve und LFO moduliert werden. Interessant sind hier die verschiedenen Abgriffs- bzw. Eingriffsmöglichkeiten für externe CV-Spannungen. So kann der LFO mit einer externen CV-Quelle gemischt werden oder man schaltet ihn über die Form aus. So kann er mit gleicher Intensität auch wieder direkt in den Signalweg zurückgebracht werden.

Über einen V/Okt-Eingang lässt sich der Oszillator auch tonal spielen.

Der Drumsynth sitzt in einem soliden Standalone-Gehäuse. Das Format scheint jedoch nicht von ungefähr Eurorack-kompatibel zu sein, obwohl Curetronic ja sonst in anderen Größenordnungen spielt.

Der Specht S 07 soll schon in ca. einem Monat lieferbar sein, trotzdem steht der Preis noch nicht fest.

Weitere Informationen folgen.