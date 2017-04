Superbooth 17: Doc Analog Andromeda, Analogsynthesizer

Mitten im soeben begonnen Trubel der SUPERBOOTH 17 in Berlin hat auch die Redaktion von AMAZONA.de gemeinsam mit unserem DOC ANALOG eine kleine Besonderheit zu präsentieren, den DOC ANALOG ANDROMEDA.

Kenner werden sofort erkannt haben, dass das keine Synthesizer-Neuentwicklung ist, sondern ein aufwendiger Umbau des analogen Klassikers ALESIS ANDROMEDA A6.

Schon bei seinem Erscheinen 2001 war der Alesis Andromeda ein Meilenstein der Synthesizer-Geschichte und hat bis heute zahlreiche Verehrer, aber auch Kritiker. Die Verehrer loben den einzigartigen Analogsound, die Kritiker vor allem die Bedienbarkeit und die Verarbeitung.

Klanglich ist der Andromeda für meinen Geschmack über alle Zweifel erhaben. Bitte lest dazu auch die beiden Workshops, bei denen sehr aufwendig ein Soundvergleich gezogen wurde zwischen Andromeda und Minimoog sowie zwischen Andromeda und Oberheim S:E.M. Natürlich wird ein wahrer Moog- oder Oberheim-Purist seine Zweifel an so einem Vergleich zum Ausdruck bringen, aber unterm Strich muss man dem Andromeda hier trotz allem Bestnoten bescheinigen.

Leider hatte der Andromeda aber immer schon mit einem schlecht lesbaren Display und sehr anfälligen Kunststoffseitenteilen zu kämpfen. Dazu kommen Potis, die die Parameter schon bei der kleinsten Berührung ungewollt verändern.

Gemeinsam mit Thomas Siedler, AMAZONA.de-Lesern besser bekannt als DOC ANALOG, tüftelten wir einen Plan aus, wie wir den Alesis Andromeda auch haptisch und optisch zu dem Synthesizer machen können, der er eigentlich sein sollte: einen echten, polyphonen Analog-Boliden.