Superbooth 17: Video-Interview mit Pete & Rob von Behringer

Auf dem Bild zähle ich 8 Mini-Buchsen, von denen 2 für Main-Output & Kopfhörer verplant sind. Die verbleibenden 6 sind natürlich für ein Eurorack-kompatibles Gerät viel zu wenig; selbst mein MicroBrute hat da mehr. Leider gibt die Bedienfront nicht viel Platz für eine Patchbay wie bei Mother-32 her; bliebe noch die Möglichkeit für ein optionales Breakout-Modul. Bin schon auf erste Sounds gespannt…

Bei dem Interview wurde nur bestätigt, dass man auch an einem Sequencer arbeitet; ohne ins Detail zu gehen. Ich hoffe, da kommt nicht nur ein weiterer Stepper (davon habe ich mittlerweile genügend), sondern etwas in Richtung Alesis MMT-8 – oder beides in Einem!