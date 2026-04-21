Superbooth 2&: Knobula Drum Farm, Eurorack

Drums en masse

Knobula Drum Farm bringt einen großen Rundumschlag an Drumsounds ins Eurorack. Das Modul arbeitet mit Physical-Modeling und mehreren VA-Algorithmen, um die unterschiedlichsten Drums zu erzeugen. Doch Drum Farm spielt die Sounds nicht nur ab, sondern ermöglicht auch eine effektive Editierung, Layering und Resampling. Es gab zwar schon eine Sneak-Preview das Modul, aber Knobula wird Drum Farm auf der Superbooth 26 am Stand Z375 erstmals offiziell vorstellen.

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Knobula Drum Farm – 16 Drum-Modelle & 16 Effekte

Drum Farm bietet eine Palette an Drum-Algorithmen: Kicks, Snares, HiHats, Percussion u. a. Jeder Sound kann mit Pitch und Decay sowie zwei Parametern, die je nach Modell wechseln, editiert werden. Diese Sounds werden dann intern gesampelt, in einem Set organisiert und auf einer microSD-Karte abgelegt.

Über zwei Player können dann zwei der gespeicherten Sounds gespielt werden. Die Player haben selbst auch Pitch- und Decay-Parameter. Zusätzlich kann das Drum Synth-Modell ebenfalls separat getriggert werden, sodass drei Sounds gespielt werden können. Über einen Audioeingang lassen sich auch externe Quellen sampeln.

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Die Samples im Player lassen sich mit weiteren Klängen aus dem Drum Synth layern, um noch komplexere Klänge zu erzeugen. So kann z. B. eine Snare mit einem Clap unterlegt oder eine Bassdrum mit einem kurzen Klick-Transient betont werden.

Das 24 TE breite Modul verfügt zusätzlich über eine FX-Sektion mit 16 unterschiedlichen Effekten, die auf Drums abgestimmt sind. Die Sounds lassen sich über einen Main- und einen Aux-Ausgang ausgeben. Drei CV-Eingänge erlauben die Steuerung unterschiedlicher Parameter.

Knobula Drum Farm wird voraussichtlich ab Juni 2026 erhältlich sein. Der Preis beträgt 375,- GBP, zzgl. MwSt., Importkosten und Versand aus Großbritannien. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Modul wird mit zwei unterschiedlichen Frontplattendesigns angeboten.